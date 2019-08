Başkan Yılmaz: “Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz de varız”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladı. Kadın cinayetlerine her geçen gün bir yenisinin daha eklenmemesi için şiddetle topyekun mücadele edilmesi adına var güçleriyle çalışacaklarını belirten Yılmaz, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz de varız. Toplumsal huzur ve refahın şartı; cinsiyetçi yaklaşımın kenara itilmesidir. Kadının yok sayıldığı, hor görüldüğü, dışlandığı ve ötekileştirildiği toplum geridir” dedi.

Toroslar Belediyesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından yerel yönetimler eliyle toplumda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’na imza attı. Bir otelde gerçekleştirilen imza törenine, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Üniversitesi Kadın Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aslıhan Topçu, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ile STK temsilcileri katıldı.

“Kadın-erkek eşitliği temel bir haktır”

Başkan Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı ile ilgili bilgi verdi. Kadın-erkek eşitliğinin toplumsal yaşamın her alanında gerçekleştirilmesi gereken ve ancak bir kültür olarak yerleşmesiyle geliştirilebilecek olan temel bir hak olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Bu hak çerçevesinde, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından ‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’ hazırlanmıştır. Bu şart, kadın-erkek eşitliğini, demokrasinin bir gereği ve temel bir hak olarak görmektedir” diye konuştu.

“Şartı imzalayan taraflar, Eşitlik Eylem Planı geliştirmek üzere çalışmalar yürütecekler”

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nın yerel ve bölgesel yönetimlere hitaben hazırlandığını dile getiren Yılmaz, yerel yönetimlerin bu şarta imza koymaya, kadın-erkek eşitliği ilkesini hayata geçirmeyi kamusal bir görev kabul etmeye ve kendi yetki alanları dahilinde şartta öne sürülen taahhütleri uygulamaya çağrıldıklarını anlattı. Şartı imzalayan tarafların, söz konusu taahhütlerin uygulanmasını desteklemek amacıyla Eşitlik Eylem Planı geliştirmek üzere çalışmalar yürüteceklerini kaydeden Yılmaz, “Ayrıca, imzacı tarafların her biri, uygulamada gerçek eşitliğin hayata geçirilmesi için kendi bölgesindeki tüm kurumlar ve kuruluşlarla etkileşime geçme taahhüdünde bulunmaktadır. Biz, tüm sivil toplum kuruluşlarını paydaşımız olarak görüyoruz. Başarıya ulaşmak için sürekli etkileşim halinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Eşitlik şartı 6 ilkeden oluşuyor”

Eşitlik şartının 6 ilkeden oluştuğunu belirten Yılmaz, bu ilkeleri şöyle sıraladı:

“Kadın-erkek eşitliği temel bir haktır. Çoklu ayrımcılık ve dezavantajlar hususlarının gerektiği biçimde ele alınması temin edilmelidir. Kadınların ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli katılımları demokratik bir toplum için ön koşuldur. Bu koşul önemli; Meclisteki ve demokratik ortamlarda dağılım konusunda ciddi eleştiriler olabilir. Bu konuda teşvik edici pozitif ayrımcılık yapılması gerekir. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapacağız. Diğer koşullar ise toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının tasfiyesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında temel önem taşımaktadır. Yerel ve bölgesel yönetimlerin tüm faaliyetlerine toplumsal cinsiyet bakış açısının yerleştirilmesi, kadın-erkek eşitliğinin ilerletilmesi için gereklidir. Eylem planları ve programları için gerekli kaynağın tahsisi, kadın-erkek eşitliğinin ilerletilmesi için gereklidir.”

Yükümlülükleri kapsamında, imzayı takip eden iki yıl içerisinde Eşitlik Eylem Planı geliştirmeleri gerektiğine işaret eden Yılmaz, bu planı sivil toplum kuruluşları ile birlikte gerçekleştireceklerini söyledi. Eşitlik Eylem Planı’nın kabulü sonrasında ilgili kurumlara dağıtımını yapmak ve uygulamasına dair ilerlemeler, gerektiğinde revizeler ve bilgi alışverişini kamuoyu ile paylaşmanın ardında da Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’ni yazılı olarak şartı imzaladıkları konusunda bilgilendireceklerini ifade etti.

“Kadına cinayetlerine ‘dur’ demek için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz”

Kadına karşı şiddetin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda ortaya bir duruş koymak ve farkındalık oluşturmak istediklerinin altını çizen Yılmaz, “Kadın-erkek eşitliğini herkes için temel bir hak ve demokrasinin gereği olarak algılıyoruz. Toroslar Belediyesi olarak kadının toplumsal yaşamda eşit haklara sahip olması ve kadın cinayetlerine ‘dur’ demek adına ilçemizde çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Koruma kararları, kadın cinayetlerini önlemede yeterli değil”

Şartı imzalama kararını, haziran ayında Brüksel’de Bölgeler Meclisi toplantısına katıldıklarında verdiklerini paylaşan Yılmaz, Mersin’de son dönemde işlenen kadın cinayetlerine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Döndükten sonra belediyemiz İnsan Kaynakları Müdürümüzün kız kardeşi Filiz Kaplan, bir kadın cinayetine kurban gitti. Sabah işe gitmek üzere servis beklerken boşandığı eşi tarafından katledildi. Benzer cinayetler de yakın zaman da oldu. Meclisimizde, meclis üyelerimizin desteğiyle bu imzayı koymaya karar verdik. Kadın cinayetleri, bu sorunun en uç noktası. Aslında mevzuatımız kötü değil ama uygulamada eksiklikler, sıkıntılar var. Mevzuat, kadın ve erkek karakola gittiğinde, şiddet ihtimali varsa karakol amirine koruma kararı verme ve bunu mahkemeye onaylanmak üzere gönderme yetkisi vermiş. Bu kararlar mahkemeye gidiyor, onaylanıyor; daha sonra tebliği edilmesi lazım. Tebliğde bir takım sıkıntılar oluyor. Acil, özel bir durum bu. Karar veriliyor, her şey yapılıyor ama muhataplara tebliğ noktasında sıkıntılar oluyor. Diğer evrakların arasında bu evraklar kayboluyor genellikle. Bu da şiddet uygulayacak erkeğe, en azından ilk şiddet için bir rahatlık veriyor. Ayrıca personel yetersizliği de var. Ama yine de koruma tedbirleri, bu kadar kadın cinayeti olduğuna göre, yeterli değil. Kadın cinayetlerinin sonlanması için daha iyi şartlar oluşturulması, daha iyi koruma tedbirleri alınması gerekir.”

İmza atacakları şart kapsamında ayrıca, kurumsal eşitlik birimi oluşturacaklarını, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine eğitimler düzenleyeceklerini vurgulayan Yılmaz, “Kadın dayanışma merkezimizi daha aktif hale getireceğiz. Kadın Sığınma Evi kuracağız. Bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile işbirliğinde çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

“Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz de varız”

“Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz de varız” diyen Başkan Yılmaz, her türlü şiddetin karşısında olmaya ve kadına değil, şiddete el kaldırılan bir anlayışın hakim kılınması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, “Kadın cinayetlerine her geçen gün bir yenisinin daha eklenmemesi için şiddetle topyekun mücadele edilmesi adına var gücümüzle çalışacağız. Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın mensupları olarak, kadınlara yönelik her türlü şiddeti reddetmeli, kadına değil, şiddete el kaldırılan bir anlayışı hakim kılmalıyız. Açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki, toplumsal huzur ve refahın şartı; cinsiyetçi yaklaşımın kenara itilmesidir. Kadının yok sayıldığı, hor görüldüğü, dışlandığı ve ötekileştirildiği toplum geridir. Bu, çok açık ve net. Kadın gelecek nesillerin güvencesidir. Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten ekonomiye kadar hayatın tüm alanında kadının izi ve etkisi görülmelidir. Toplumda kadın ile şiddet, cinayet ve istismar konuları yan yana gelmeyecek şekilde rafa kaldırılmadır. Bugün imzalayacağımız kadın-erkek eşitliği şartının, yaşamın her alanında eşitliğin sağlanması adına bir adım olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladı.