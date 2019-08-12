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Başkan Yılmaz, bayramda kırsal mahallelerde

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kurban Bayramında Musalı, Arslanköy, Doruklu ve Dalakderesi mahallelerini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:21
Başkan Yılmaz, bayramda kırsal mahallelerde

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kurban Bayramında Musalı, Arslanköy, Doruklu ve Dalakderesi mahallelerini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı.


Bayram ziyaretleri kapsamında ilk olarak Musalı Mahallesinde hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Yılmaz, çocuklara şeker, topaç ve bilye dağıttı. Ziyaretlerde yaşlıların elini öperek hayır dualarını alan ve gençlerle de sohbet eden Yılmaz, Musalı Mahallesinde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek ve Ülkücü Avukat Ahmet Boz’un mezarlarını da ziyaret ederek, kabirleri başında dua etti.


Bayram namazını da Arslanköy Mahallesinde Arslanköy Merkez Camiinde kılan Yılmaz, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Birlik ve beraberlik içerisinde bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yılmaz, “Allah daha nice bayramlara kavuşmayı ve bu güzellikleri hep birlikte yaşamayı nasip etsin. Mübarek Kurban Bayramının ülkemiz, milletimiz ve İslam Alemi için huzur barış ve kardeşliğe vesile olmasın dilerim” dedi.


Daha sonra Doruklu ve Dalakderesi mahallelerindeki esnafı da ziyaret ederek, bayramlarını tebrik eden Başkan Yılmaz, burada da vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:21
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