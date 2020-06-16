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Aktüel

Başkan Yıldız’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kayısı

Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taze kayısı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:29:08 -
Başkan Yıldız’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kayısı

Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taze kayısı gönderdi.


Malatya’nın Kale İlçesinde hasadı başlayan sofralık Hasanbey cinsi kayısıdan hazırladığı koliyi kargo ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderen Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, “Bu yıl Cumhurbaşkanımıza gidecek kadar kaliteli kayısılar var. Özellikle sofralık ve hediyelik kayısılar bu yıl çok kalitelidir” dedi.

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