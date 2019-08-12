Başkan Yıldırım, kurbanını bağışladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, kurbanını İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım aracılığıyla Diyanet Vakfına bağışladı.

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla dünya genelindeki muhtaç insanlara el uzatmak amacıyla başlatılan “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” kampanyasına destek oldu.

Yıldırım, Gölbaşı İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım’a vekalet vererek kurban bağışını da Diyanet Vakfına yaptı. Yıldırım, Kurban Bayramı’nın ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyerek, “Bağışlanan kurbanların dünyanın neresinde olursa olsun mazlum Müslümanlara götürülmesi hem inancımızın bir gereği hem de ülkemizin ihtiyaçlı coğrafyalara el uzatması anlamına geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da vekaletle kurban organizasyonunu en iyi yapan şeffaf, güvenilir kurumlardan bir tanesi. Bizler de karınca kararınca vekaletle kurban organizasyonuna katılarak kendi kurbanımızı bağışladık. Allah kabul etsin” diye konuştu.