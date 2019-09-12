0553 313 94 23

Başkan Yıldırım: "Kirli ellerin yaptığı ihtilalin 39. yılındayız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Türk milleti düşmanı kirli ellerin yaptığı ihtilalinin 39.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:26
Başkan Yıldırım: "Kirli ellerin yaptığı ihtilalin 39. yılındayız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Türk milleti düşmanı kirli ellerin yaptığı ihtilalinin 39. yılındayız" dedi.


"12 Eylül’ü unutmak kendini inkar etmektir" diyen Başkan Yıldırım, "Kurşunların, bombaların ve pusuların dehşetinden bile çekinmemişler, Türk-İslam ülküsünü omuzlarında yüceltmişlerdir. Ne hazindir ki vatan sevgisinin, millet aşkının, Türklük tutkusunun ve İslam’a bağlılığın diyeti ağır olmuş ve binlerce dava arkadaşımız analarından, babalarından, sevdalarından ayrılarak Hakk’a kefensiz olarak kavuşmuşlardır. Rahmetli ülkücü ağabeylerimiz, Ruhi Kılıçkıran, Dursun Önkuzu, Yusuf İmamoğlu, Süleyman Özmen ve daha binlercesi böyledir. Türklüğün yaşayan varlığına kendilerini teslim eden ve şahadet şerbetiyle mana âleminin doruklarına çıkan bu kahramanları gururla, rahmetle anıyorum. Darağaçlarında can veren fidanlarımız, insanlık dışı yöntemlerle sindirilmeye çalışılan dava arkadaşlarımız 12 Eylül melanetinin üzerlerinden silindir gibi geçtikleri değerlerimizdir. Çok şükür dava gazilerimiz hala aramızdadır ve kendileri de yaşanan vahşetin tanıklarıdır. Acımasızlığın ve vicdanları kanatan zalimliğin zirve noktasıdır. İnsafsızların, vicdansızların, izansızların hiç kılları kıpırdamadan Türk-İslam davasının gencecik bedenlerini ölüme gönderdikleri kanlı bir tezgâhtır. Unutuldu sanılmasın, bir kenara bırakıldı diye düşünülmesin. Ülkücü hareket için unutulmayacak eziyet, işkence, kıyım ve zulümlerin yaşandığı Kara Eylül; bir elinde bilim, diğer elinde ahlak ve erdem olan, Atatürk’ümüzün izinde Türk gençliğinin aydınlığında boğulsun. Şehitlerimiz huzur bulsun" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:26
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otların temizlenmesi için yakılan ateş ceviz ve elma ağaçlarına zarar verdi
    1. Otların temizlenmesi için yakılan ateş..
    2. Aybet ile Kass bir araya geldi
    3. Yalova’da kaçak sigara operasyonu
    4. Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile..
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız..
    6. Büyükşehir ‘ortak akıl’ ile büyüyor
    7. Telefon dolandırıcıları jandarma..
    8. Hakkari’de Fenerbahçe futbol okulu..
    9. MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda..
    10. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür..
    11. Çocuğunun sınıfı değişmedi diye..
    12. Yeşilyurt Belediyespor’da işler..
    13. Ayvalık’ta 8 mülteci ve 1 organizatör..
    14. Pancu: Sergen'e onu yemek yasaklanmıştı
    15. Gökyüzünün efsâne kanatları..
    16. Ermenek’e yeni yollar açılması için..
    17. Polisten Hakkari kadın takımına nakdi..
    18. HUDER'den "Diyarbakır anneleri"ne destek
    19. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
    20. Konak’ta spora desteğe devam
    21. Haliliye’de parklar peyzajla süsleniyor
    22. Osmangazi’de basketbol heyecanı
    23. Londra Borsası’na 39 milyar dolarlık..
    24. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1..
    25. HDP önünde eylem yapan annelere..
    26. Bakan Pakdemirli'den 12 Eylül mesajı
    27. “Ofis Ergonomisi” Hizmet İçi Eğitimi..
    28. Avustralya İran'dan tutuklu 3..
    29. Otizm Vakfı tarafından ücretsiz..
    30. Viranşehir’de kilitli parke..
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı