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Başkan Yavaş’tan UMEM’e ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

06 Eylül 2019 Cuma 11:23
Başkan Yavaş’tan UMEM’e ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (UMEM) gerçekleşen buluşmada Başkan Yavaş, merkezdeki kurslar hakkında da bilgi aldı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde kurulan Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (UMEM) Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile bir araya gelen Başkan Yavaş, mültecilerle ilgili olarak, “Türkiye’nin bu konuda yaptıkları ortadadır. Yerelde de konuyla ilgili çalışmalara ve desteklere devam etmekteyiz” dedi. Başkan Yavaş, vatandaşta Suriyelilerle ilgili bir ‘ayrıcalık tanınıyor, bizi ekmeğimizden ediyorlar’ algısının oluşmaması adına Suriyelilere yapılan yardım için ayrı bir fon oluşturulması gerektiğini belirterek, “Yardım yapılan aileler ile Suriyeliler birbirlerine yakın yerlerde yaşıyorlar genellikle. Dolayısıyla ‘bizi ekmeğimizden ediyorlar’ algısı oluşuyor. Büyükşehir Belediyesine Suriyelilere yardımla ilgili ayrı bir fon verilmesinde yarar görüyorum. Bunu değerlendirmelerini istiyoruz” dedi.


BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise, mülteciler konusunda Türkiye ile iş birliği içerisinde olmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti belirterek, “Aralık’ta Cenevre’de büyük bir konferans düzenlenecek. Dünyanın her bölgesinden bir ülke ortak ev sahipliği yapacak konferansa. Türkiye’de bu beş ülkeden bir tanesi. Şehirlerin de bu konferansın hazırlığında katkıda bulunmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.


Görüşmenin ardından Başkan Yavaş, önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak UNHCR iş birliğinde kurulan ve mültecilerin mesleki eğitim olanaklarına ulaşmasını sağlayan UMEM’i gezerek kurslar hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:23
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