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Başkan Yavaş’tan çalışan annelere müjde

Kadınlar ve çocuklar için hazırlanan sosyal projeleri hızla hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi yoğun iş hayatında yer alan anneleri de unutmadı.

27 Ağustos 2019 Salı 12:18
Başkan Yavaş’tan çalışan annelere müjde

Kadınlar ve çocuklar için hazırlanan sosyal projeleri hızla hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi yoğun iş hayatında yer alan anneleri de unutmadı.


Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın gündeme getirdiği Başkanlık yazısı oy birliğiyle kabul edilerek, çalışan annelerin 3-6 yaş arasındaki çocukları için “Çocuk Gündüz Bakımevi” açılması kararlaştırıldı.



İlk müjdeyi Başkan Yavaş verdi


Çalışan kadınların en önemli sorunları arasında yer alan kreş sorununu göreve başlamadan önce çözme sözü veren ve bu sözü göreve başladıktan kısa süre içinde gerçekleştiren Başkan Yavaş, bu kararla anneleri sevindirdi.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan çalışmalara başlanırken, Başkent genelinde çalışan annelerin çocukları için ilk etapta 20 ilçede 20 gündüz bakımevi açılacak.



Ocak ayında hizmete girecek


4 bin çocuğun bakılmasının planlandığı Gündüz Bakımevleri, çocukların gelişimine uygun, uzman eğitmenler eşliğinde iyi bir eğitim alarak keyifli vakit geçirmesine yardımcı olacak donanımda hazırlanacak.


Çalışan annelerin yükünü azaltarak kadın istihdamına katkı sağlayacak olan bakımevleri Ocak ayında açılacak.



Belediye binasında çocuk sesleri yankılanacak


Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan annelere de destek olmak amacıyla sosyal projelerinden biri olan “Çocuk Gündüz Bakımevi”ni sadece ilçelerde değil Belediyenin Merkez Hizmet binasında da açacak.


Personel çocuklarının yararlanabileceği bakımevinde minikler hem sosyal hem de kültürel aktivitelerle kendilerini geliştirme ve yeteneklerini keşfetme imkanı bulacak.


Annelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edecekleri bakımevinde bütün detaylar düşünülürken, çağdaş eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun dersler verilecek.



Maddi durumu olmayan ailelere ücretsiz bakımevi desteği


Yoksulluk sınırındaki aileler ve Kadın Sığınma Evlerinde kalan kadınların çocukları için de Gündüz Çocuk Bakımevlerinde yüzde 10 kontenjan ayrılacak.


Büyükşehir Belediyesi kuracağı komisyonla gerekli tespitleri yaparak, yoksul ailelerin çocuklarının bakımevlerinden ücretsiz yararlanmasını sağlayarak, bu ailelere destek olacak.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:18
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