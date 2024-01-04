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Spor Başkan Yaşar Baş'tan Ali Koç'a hodri meydan: Göreceğiz senin Atatürkçülüğünü!
Spor

Başkan Yaşar Baş'tan Ali Koç'a hodri meydan: Göreceğiz senin Atatürkçülüğünü!

Yeniakit Publisher
2024-01-04 18:14:00 -
Başkan Yaşar Baş'tan Ali Koç'a hodri meydan: Göreceğiz senin Atatürkçülüğünü!

Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı Yaşar Baş, Ali Koç’a seslenerek, “Göreceğiz senin Atatürkçülüğünü” diye konuştu.

Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı Yaşar Baş, Ali Koç’a seslenerek, “Göreceğiz senin Atatürkçülüğünü” diye konuştu.

Yaşar Baş, X’ten paylaştığı yazıda şunları söyledi: “Ali Koç; Bu gün Fenerbahçe-Maccabi Tel Aviv maçı, Litvanya’nın Kalnapilio Arena salonunda niye oynanıyor?… Hadi bakalım bu günkü maça YURTTA SULH CİHANDA SULH pankartıyla ve Atatürk resimli formalarla çıkın..

İsrail Ordusunun unvanını olan Maccabi adını taşıyan İsrail Basketbol takımının maçının, Fenerbahçe’nin ev sahibi olması nedeniyle, İstanbul’da oynanması gerekiyordu… Bu maç, dünyada İsrail vatandaşlarına bir tek saldırı olmamış Türkiye’ye güvensiz ülke denilerek, Litvanya’ya alındı… Sen buna niye itiraz etmedin be?… Türkiye’nin bu şekilde aşağılanmasının senin için önemi yok mu?…Niye kuzu kuzu maça çıkıyorsun?…

Hadi maça çıkıyorsun.. Arabistan’da yaptıklarını, Litvanya’da, İsrail takımına karşı da yap bakalım… Maç saat:20.45’te… Göreceğiz senin Atatürkçülüğünü….”
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