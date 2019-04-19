Başkan Yarka Şırnak zaferinin ardından Akit'e konuştu: Çukur siyaseti iflas etti!

Taha Emre Özdemir Ankara

Şırnak'ta büyük bir seçim zaferi elde AK Partili Mehmet Yarka, yeniakit.com.tr'yi ziyaretinde 31 Mart seçimlerini değerlendirdi. 2016'daki çukur siyasetinin bölge insanı üzerinde derin izler bıraktığını söyleyen Başkan Yarka, "Yüzde 60'ın üzerinde bir oy oranıyla zafer elde ettik. Bu, Şırnak için çok iyi bir oran. Elde ettiğimiz bu sonucun iyi okunması gerekir." dedi.

'Millet evlerini yıkanlara sandıkta cevap verdi'

Şırnak'ta, 2004 Yerel Seçimleri'nden 31 Mart'a kadar HDP'nin yüksek oy oranlarıyla belediyeyi kazandığını hatırlatan Yarka; "Millet size zamanında çok güzel oy verdi. Neden hiçbir şey yapmadınız? Neden çukur siyaseti ile milletin evini yıkmak için çabaladınız? Sen milletin evini yıkarsan millet de sana sandıkta cevap verir." ifadelerini kullandı.

'Çukur siyaseti Şırnaklıları göçe zorladı'

2016'da yaşanan terör olaylarından sonra Şırnak'ın yüzde 60'ının yıkıldığını ve insanların çevre illere göç etmek zorunda kaldığını anlatan Yarka, "Biz çalışmalarımızla Şırnak olarak bölgeye model olacağız. Ben buraya siyaset yapmaya değil, hizmet etmeye geldim." şeklinde konuştu.

'Maaşımı fona aktararak yoksul hemşehrilerime yardım edeceğim'

Belediye başkanlığı süresince maaş almayacağının sözünü yineleyen Yarka, "Ben Şırnak halkına haksız olan beş kuruşun boğazımdan geçmeyeceğine dair söz verdim. Bununla birlikte maaş da almayarak, bir fon oluşturacağım. Oluşturacağımız bu fon üzerinden öğrencilere ve maddi durumu yeterli olmayan ailelere yardım edeceğiz. Belediyede araç da yok. Zaten borçlu olan bir belediyeye, kendim kullanmak üzere lüks bir makam aracı alırsam, vicdanım hiç rahat olmayacak. Bu nedenle kendi aracımı kullanacağım ve yakıtını da kendi cebimden koyacağım." dedi.