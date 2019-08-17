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Başkan Yanmaz’a kılıç hediye edildi

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ı ziyaret eden, Celal Yıldırım tarafından Hz.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:44
Başkan Yanmaz’a kılıç hediye edildi

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ı ziyaret eden, Celal Yıldırım tarafından Hz. Ömer kılıcı takdim edildi.


31 Mart seçimlerinde göreve gelen Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Celal Yıldırım, Başkan Yanmaz’a Hz. Ömer’in kılıcını takdim etti. Başkan Yanmaz, ziyaretinden ve hediyesinden dolayı Yıldırım’a teşekkürlerini sundu.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:44
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