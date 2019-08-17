Başkan Yanmaz’a kılıç hediye edildi Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ı ziyaret eden, Celal Yıldırım tarafından Hz.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ı ziyaret eden, Celal Yıldırım tarafından Hz. Ömer kılıcı takdim edildi.

31 Mart seçimlerinde göreve gelen Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Celal Yıldırım, Başkan Yanmaz’a Hz. Ömer’in kılıcını takdim etti. Başkan Yanmaz, ziyaretinden ve hediyesinden dolayı Yıldırım’a teşekkürlerini sundu.

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