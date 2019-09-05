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Başkan Yanmaz Ceneviz Kalesindeki çalışmaları inceledi

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan tarihi Akçakoca Ceneviz Kalesi’nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:43
Başkan Yanmaz Ceneviz Kalesindeki çalışmaları inceledi

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan tarihi Akçakoca Ceneviz Kalesi’nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Kale içinde yürüyüş yolları, seyir terası ve çevre düzenleme çalışmalarının proje çerçevesinde adım adım ilerlediğine vurgu yapan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kalenin en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaların daha da hızlandırılacağını ifade etti.


Batı Karadeniz’in en önemli tarihi eserlerinden olan Ceneviz Kalesi’nin ziyarete açılmasının Akçakoca turizmine önemli katkı sağlayacağına vurgulayan Başkan Yanmaz, “Kale çevresinin temizliği çalışmaları konusunda hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kalenin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açacağız. Akçakoca’nın böyle bir değere sahip olması ilçemiz için bir avantaj’’ ifadelerini kullandı.



Yanmaz ceneviz kalesi çalışmalarını yerinde inceledi


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş, Belediye Meclis üyesiŞenol YazganBirleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan tarihi Akçakoca Ceneviz Kalesi’nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.


1226 yılında ticaret gemilerinin güvenliğini sağlamak ve yol göstermek amacıyla Cenevizliler tarafından yapılan ve günümüze kadar gelen Ceneviz Kalesi’ndeki restorasyon çalışmaları devam ediyor.


Kale içinde yürüyüş yolları, seyir terası ve çevre düzenleme çalışmalarının proje çerçevesinde adım adım ilerlediğine vurgu yapan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kalenin en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaların daha da hızlandırılacağını ifade etti.


Batı Karadeniz’in en önemli tarihi eserlerinden olan Ceneviz Kalesi’nin ziyarete açılmasının Akçakoca turizmine önemli katkı sağlayacağına vurgulayan Başkan Yanmaz, “Kale çevresinin temizliği çalışmaları konusunda hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kalenin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açacağız. Akçakoca’nın böyle bir değere sahip olması ilçemiz için bir avantaj’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:43
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