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Başkan Vergili, mahalle toplantılarını sürdürüyor

Seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, mahalle toplantılarına Kapullu ve 5000 Evler Mahalleleri ile devam etti.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:32
Başkan Vergili, mahalle toplantılarını sürdürüyor

Seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, mahalle toplantılarına Kapullu ve 5000 Evler Mahalleleri ile devam etti.


Düzenlenen mahalle toplantıları ile vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Vergili, vatandaşların sorunlarını dinleyip, projelerini anlatı.


Mahalle toplantılarında büyük ilgi ile karşılaşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili,gösterdikleri ilgi nedeni ile Mahallesi sakinlerine teşekkür ederek, “Sizlerle her zaman gönül birliği içinde çalıştık. Bu sevgiye layık olmak içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:32
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