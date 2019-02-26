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Başkan Uysal: “Kimseyi kaderine terk etmeyiz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Mahallesi’nde düzenlenen halk gününde ilçede doğrudan ve dolaylı olarak 100 bin kişiye ulaşan bir sosyal hizmet ağının bulunduğunu söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 11:39
Başkan Uysal: “Kimseyi kaderine terk etmeyiz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Mahallesi’nde düzenlenen halk gününde ilçede doğrudan ve dolaylı olarak 100 bin kişiye ulaşan bir sosyal hizmet ağının bulunduğunu söyledi.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Biz size geliyoruz” sloganıyla düzenlendiği halk günlerini Muratpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Tarık Akan Parkı’nda mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Uysal yoğun bir ilgiyle karşılandı. Başkan Uysal, Muratpaşa’da geride kalan 5 yıl içinde bir medeniyet örneği oluşturma hedefiyle çalıştıklarını söyledi. 5 yıl içinde hayata geçirdikleri projelerle Muratpaşa’yı Türkiye’nin örnek belediyelerinden biri haline getirdiklerini kaydeden Uysal, sosyal hizmet çalışmalarının bu projeler içinde önemli bir yer tuttuğunu kaydetti. Doğrudan ya da dolaylı olarak 100 bin kişiye ulaşan bir sosyal hizmet ağına sahip olduklarını belirten Ümit Uysal, “Yaşlı ve engelli hizmetleri, şiddete uğrayanlarla ilgili hizmetlerimiz, kreşlerimiz, etüt merkezlerimiz, gençlik merkezimiz, yurtlarımız, burslarımız. Sosyo-ekonomik şartlar böyle olduğu sürece komşularımızı toparlamaya devam edeceğiz. Biz kimseyi kaderine terk etmeyi istemiyoruz. Elde imkanlar çerçevesinde, gücümüz neye yetiyorsa insanlarımızı toparlamak istiyoruz. Bizim sosyal yardımlarımızı bir yardımı alan bilir birde Allah bilir. Helali hoş olsun. Zaten milletin vergisini harcıyoruz kardeşim, cebimizden mi yapıyoruz. Milletin vergisini harcıyoruz. Böbürlenmeye hakkımız yok.”



“Devam edecek”


Muratpaşa Belediyesi’ni Muratpaşalılıların ve hatta Antalyalıların denetleyebildiği bir kurum haline getirilmesini sağladığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Biz Muratpaşa’mızda ayrı gayrı olmayan, insanların kamuyu denetleyebildiği, milletimizin çıkarları dışında hiçbir çıkarı önde tutmayan bir yaklaşım içerisindeyiz” diye konuştu. Muratpaşa’da dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen barışı, huzuru, dayanışmayı, sevgi ve saygıyı egemen kılmayı başardıklarını belirten Başkan Uysal, “Bunun sizlerin desteğiyle devam edeceğinden hiçbir şüphem yok” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:39
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