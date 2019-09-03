0553 313 94 23

Başkan Uysal: "Dayanışmadan yana tavrımız bitmeyecek"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde düzenlenen Muharrem orucu iftarında “Bizim iyilikten, güzellikten, barıştan, sevgiden, kardeşlikten ve dayanışmadan yana olan tavrımız hiç bitmeyecek.

03 Eylül 2019 Salı 16:21
Başkan Uysal: "Dayanışmadan yana tavrımız bitmeyecek"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde düzenlenen Muharrem orucu iftarında “Bizim iyilikten, güzellikten, barıştan, sevgiden, kardeşlikten ve dayanışmadan yana olan tavrımız hiç bitmeyecek. Bu bayrağı taşımaya ömrümüz yettiğince devam edeceğiz” dedi.


Başkan Uysal, belediyenin Yeşildere Mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftara katıldı. Çok sayıda mahalle sakinini katıldığı iftarda belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve demokratik kitle örgütlerinden temsilcilerde yer aldı. Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmasına “Bizim insanlık yolunda bir yürüyüşümüz var” sözleriyle başladı.


İnsanlık tarihinin, aynı zamanda, insanlık yolunda mücadele eden ve sevgiden, barıştan, dayanışmadan yana tavır alanlarla sevgisizlikten, kötülükten, zıtlaşmadan ve savaşlardan yana olanlar arasındaki kadim mücadelenin de tarihi olduğunu belirten Uysal, “Bizim iyilikten, güzellikten, barıştan, sevgiden, kardeşlikten ve dayanışmadan yana olan tavrımız hiç bitmeyecek. Gelecek nesillere de sirayet edecek ve biz bu bayrağı taşımaya ömrümüz yettiğince devam edeceğiz. İşte, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde bunun mücadelesi veriliyor. Hem insanlarımız kültürlerini, inançlarını yaşıyorlar hem de bütün kamuya, şehrimize, insanlığa faydalı olmak için gerekli çabayı gösteriyorlar. Bu sevdada, bu yolda, bu ağır davanın takipçisi olarak yapacağınız bütün işlerde hizmetiniz kabul olsun. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin, yolunuz bahtınız açık olsun”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:21
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağır metal zehirlenmesi nedir? Ağır metal detoksu nasıl yapılır?
    1. Ağır metal zehirlenmesi nedir? Ağır..
    2. Enflasyon rakamları sonrası dolarda..
    3. Beşiktaş’ın Gerede’deki tesisi törenle..
    4. Kayserispor taraftarından yeni marş
    5. TSYD’den TFF’ye ziyaret
    6. HDP’li başkanlar Avrupa’ya bel..
    7. Koca Yusuf Yağlı Güreşleri’nde..
    8. Suriye’ye ihracatlar sınır kapıları..
    9. Hasat sezonunu değerlendiren Çorum..
    10. Eğirdir MAREM’de Şeftali Hasat Bayramı..
    11. HDP'nin kapısına dayandılar! Eyleme..
    12. Ergene Velimeşespor, özel hastane ile..
    13. Çorlu - Ankara uçuşları haftada 5 güne..
    14. YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı!
    15. Bin 100 metre kotundaki tarlada..
    16. Safranbolu TSO’da "plastik poşet"..
    17. Birleşik Arap Emirlikleri’nde okul..
    18. Şanlıurfa’da Dicle Elektrik ekibine..
    19. Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye..
    20. Yüz şeklinizin bozulmasını..
    21. Haliç Şadan Kalkavan Turnuvası’nda..
    22. Kedi beslenme meselesi kavgaya dönüştü
    23. İzmir sallanıyor! Bir günde 3 deprem
    24. Ergene Velimeşespor’da moraller yerinde
    25. Şehit Mansur Cansız için mevlit..
    26. Gültak: “Akdeniz, Mersin’i 20-25 yıl..
    27. Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık..
    28. "Hayvanlar Hakkında Bir Konser" 25..
    29. Antalya Film Forum'a başvurular sürüyor
    30. DAGC’den Vali Memiş’e ziyaret
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız