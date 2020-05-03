Başkan Utku Gümrükçü’den taksicilere siperlik

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sürekli yolcu taşıdıkları için mesleklerini korona virüs (Covid-19) riski altında gerçekleştiren taksicileri unutmadı. Başkan Gümrükçü, hem taksicileri hem de Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası ile Ata Sanayi Sitesi yönetimini ziyaret ederek siperlik hediye etti.

Covid-19 salgınının ilk günlerinden itibaren siperlik üretimi ve dağıtımı konusunda yoğunlaşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, risk altında bulunan gruplara siperlik dağıtımına devam ediyor. Hastane ve sağlık kuruluşları, eczaneler, emniyet mensupları ve kargo şirketlerine siperlik dağıtan Başkan Gümrükçü, bu kez risk altında bulunan bir başka grup olan taksicilere, belediye şantiye tesisleri ve belediyede üretilen siperlikleri teslim etti. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) taksi durağını ziyaret eden Başkan Gümrükçü, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek taksicileri dinledi. Özellikle sağlık kuruluşlarına hasta taşırken risk altında bulunduklarını belirten taksiciler de, siperlik ile kendilerini daha güvende hissedeceklerini söyledi. “Fedakarca görev yapan taksicilerimizin yanındayız” diyen Başkan Gümrükçü Çiğli’deki diğer taksi duraklarına da siperlik dağıtılacağını söyledi.

Çiğli Şoförler Odası ve Ata Sanayi yönetimine siperlik

Siperlik dağıtımını Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odasında sürdüren Başkan Gümrükçü, oda başkanı İbrahim Bayram’ı ziyaret ederek siperlik verdi. Vatandaşların işlemleri için sık geldiği yerlerden biri olan odada çalışanları düşündüğü için Başkan Gümrükçü’ye teşekkür eden Bayram, “Her zaman Çiğli Belediyesi ve Başkanımız Utku Gümrükçü yanımızda. İnanıyorum ki bu zor günleri birlikte dayanışma içinde atlatacağız” dedi. “Hem halkımızı, hem de görevi başındaki çalışanlarımızı korumaya çalışıyoruz” diyen Başkan Gümrükçü daha sonra Ata Sanayi Sitesi yönetimini ziyaret etti. Başkan Gümrükçü, site başkanı Nejat Öztürk’e siperlikleri teslim etti.

Başkan Gümrükçü: “Emekçilerin yanındayız”

Salgın sürecinde risk altında bulunan gruplara yönelik siperlik dağıtımının devam ettiğini belirten Başkan Gümrükçü, “Korona virüs ile mücadele sürecinde taksici esnafımız da görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Halkımızın zor durumda kalmaması için fedakarca çalışıyorlar. Çiğli Belediyesi olarak biz de, sokaklarda çalışan ve sürekli yolcu taşıdıkları için risk altında olan taksicilerimize virüsten korunmaları amacıyla siperlik dağıttık. Yine taksicilerimizin bağlı olduğu oda başkanımız İbrahim Bayram ve Ata Sanayi Sitesi yönetimine siperlik hediye ettik. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı günleri hep birlikte dayanışma ruhuyla atlatacağız” diye konuştu.