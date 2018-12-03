Başkan Usta: Önce zihnimizdeki engelleri aşalım

Adem Şahin

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelliler için bir futsal maçı düzenledi. Engelli yaşama dikkat çekmek, engelsiz bir dünya oluşturmak ve özel öğrencilerin kültürel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen maçta Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi takımı kırmızı forma ile Şafak Okulları Engelli Futsal takımı ise beyaz forma ile mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan maçta engelli vatandaşlar, “Biz de varız” diyerek spora olan tutkularını sahada gösterdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde düzenlenen dostluk maçını Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi takımı 6-5 kazandı. Düzenlenen organizasyona Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Şafak Okulları Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şatıroğlu katıldı. Başkan Usta, salonu gezerek engellilerle tek tek selamlaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başlama vuruşunu gerçekleştiren Başkan Usta, maç sonunda oyunculara kupa ve madalya takdim etti.

Hayalleri gerçekleşiyor

“Dünya Engelliler Haftası sebebiyle ilçemizdeki engelli gençlerimiz ile birlikte bir etkinlik düzenledik” diyen Başkan Usta, “Okullarımızdaki öğrenciler, ilçemizdeki Suriyeli çocuklarımız ve belediyemizin Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ne katılan kardeşlerimizi bir araya getirerek onları spora teşvik etmek, farklı okullardaki engelli kardeşlerimizle birlikte kaynaşma sağlamak, Suriyeli çocuklarımızla bir entegrasyon oluşturmak, engel tanımayan bir gençliği burada oluşturabilmek istedik. Gençlerimizin engel tanımayan bu arzularını gerçekleştirerek onları sporla buluşturuyoruz“ şeklinde konuştu.

İmkân ve ortam sağlayalım

Başkan Usta, engelli gençlerin önündeki engelleri kaldırmak için sporun yardımcı olabileceğini belirterek “Bazı gençlerimizin profesyonel futbol hevesi içerisinde olduğunu, oynama arzusu içerisinde olduğunu gördüm. Bazıları da ilk kez böyle bir müsabakayla buluşuyorlar. Eminim ki onların da ilerleyen süreçlerde bu heyecanlarının artması suretiyle spora, futbola karşı olan duyarlılıklarını geliştirmek ve sporla onları daha iyi bir noktaya taşımak mümkün olacak. Biz önce zihnimizdeki engelleri kaldıralım ve çocuklarımızın spora, kültüre ve sanata bağlı olarak yaşayabilmelerine imkân ve ortam sağlayalım“ dedi.