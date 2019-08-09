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Başkan Ulutaş personeliyle bayramlaştı

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kurban Bayramı öncesi ilk olarak personeliyle bayramlaştı.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:12
Başkan Ulutaş personeliyle bayramlaştı

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kurban Bayramı öncesi ilk olarak personeliyle bayramlaştı.


Kaş Belediyesinde geleneksel bayramlaşma, Başkan Mutlu Ulutaş’ın yönetiminde gerçekleştirildi. Başkan Ulutaş, Kaş Belediyesi birim müdürlerinin de katıldığı programda personelin bayramını kutladı.


Başkan Ulutaş, bayramların dayanışma, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularının yoğun olarak yaşandığı özel günler olduğunu ifade ederek, “Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı, sağlıklı ve güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum.” dedi.


Kaş’ta turizmde yoğunluk yaşandığını belirten Başkan Ulutaş, “En iyi verimi almak için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Önümüzdeki süreçte hizmet içi eğitimler yapacağız. Kaşımızın ihtiyaçlarının giderilmesi ve hizmet akdinin sağlıklı şekilde yürümesi için çalışıyoruz.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:12
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