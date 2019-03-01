Başkan Uğur İbrahim Altay, gönül belediyeciliğinde çığır açacak! Bu projeler Konya’yı uçurur

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, Konya için hazırladıkları yeni dönem projelerini ‘Benim Şehrim’ isimli programda kamuoyuyla paylaştı.

Konya’nın insanına, sokaklarına, canlısına, gecesine ve gündüzüne hizmet etmenin kendisi için bir şükür vesilesi olduğunu kaydeden Altay, “Bize bu şerefli görevi tevdi eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımıza, milletvekillerimize, teşkilat mensuplarımıza ve desteklerinden dolayı hemşerilerime ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konya’da yaşayan tüm canlılara hizmet ederken geçmişten aldıkları güçle yola devam ettiklerini kaydeden Altay, “Biz gönüller yapacağız, gönül kazanacağız ve gönülden hizmet ederek Gönül Belediyeciliğinin en güzel örneğini Konya’mızda sergileyeceğiz. Bu pencereden baktığımızda Ak Partimizin 31 Mart seçimleri için belirlediği Gönül Belediyeciliği sloganı da elbette en çok Konya’mıza yakışacak. Konya’mızı huzurun ve mutluluğun başşehri yapacağız. Planlı olarak gelişeceğiz ve her şeyden önemlisi Konya’mızı sizlerle birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı seçim manifestosunda yer alan konuları hatırlatan Altay; yeni dönem projelerini şöyle sıraladı:

Trafik ve Ulaşım

İmar ve Şehircilik

Spor l Kültür - Sanat

İnovasyon-Bilim ve Teknoloji

Turizm

Şehir Pazarlama ve Dış İlişkiler

Gençlik ve Eğitim l Aile ve Çocuk

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

İletişim-Ortak Akıl ve Birlikte Yönetim

KOSKİ-Altyapı Yatırımları...

Yeni bir şehir kuruluyor

Konya’nın kuzeybatısında yer alan ve “Cephanelik” olarak bilinen 3 milyon 521 bin metrekare alanda yeni bir yerleşim yeri inşa edeceklerinin altını çizen Altay, yatay mimarinin, şehirciliğin ve sosyal donatıların en güzel örneklerinin yer alacağı proje kapsamında 4 bin 789 daire yapılacağını; ferah yeşil alanlar, yürüyüş alanları, bisiklet yolları, sosyal donatılar, sağlık tesisi, ticari alanlar ve camilerin yer alacağı projenin alanında bir ilk olacağını açıkladı. Başkan Altay, “Cephanelik Dönüşüm Projemiz sadece şehrimizde değil Türkiye’de en çok konuşulacak projeler arasında yer alacak ve Büyükşehir Belediyemiz için önemli bir gelir kaynağı olacak. Belediyemizin arsa stoğunu artırmak için yaptığımız çalışmalar kısa sürede meyvesini verdi. 10 ayda arsa stoğumuzu 13 milyon 790 bin metrekare artırdık” diye konuştu.

Yeni turizm master planı

Konya’nın turizm pastasından aldığı payı artırmak ve gelecek ziyaretçilere farklı bir destinasyon sunmak için Turizm Master Planı hazırlayacaklarına vurgu yapan Başkan Altay, “Çatalhöyük, Kilistra, Beyşehir, Seydişehir, İvriz, Meke Gölü, Akşehir gibi turizm değerlerimizi tanıtarak ve merkeze gelen turistleri ilçeler yönlendirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ortak akıl uygulamaları

Belediyecilik anlayışlarının temelini oluşturan Ortak Akıl uygulamalarını artıracaklarını da vurgulayan Başkan Altay, yapacakları hizmet ve yatırımlara Konyalılarla birlikte karar vereceklerini dile getirdi.

Trafiği düzenleyecek yeni sistem

Başkan Altay, Konya’da şehir içi trafiği düzenleyecek yeni bir sistem üzerinde hazırlık yaptıklarını ve bu yıl içinde vatandaşın hizmetine sunmayı hedeflediklerini aktardı. Altay, söz konusu sistemle özellikle akıllı telefonlardan Konya’nın trafik yükünü anlık olarak belirleyip alternatif güzergâhlardan ulaşımı rahatlatmayı planladıklarını belirtti.

Yeni Konya çarşısı ve meydanı

Konya Büyükşehir Belediye BaşkanıUğur İbrahim Altay, Mevlana Müzesi ile Bedesten arasında kalan ve görüntü itibariyle Konya’ya yakışmayan Mevlana Çarşısı’nı ve Altın Çarşı’yı yıkacakları, yerine daha kullanışlı bir çarşı ile meydan oluşturacakları müjdesini de verdi.

Millet bahçesine kavuşuyor

Şehir merkezi içinde yer alan eski stadyumun yerine 102 bin 484 metrekare alan üzerinde kurulacak Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesinin proje çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Altay, “2019 yılında temelini atacağımız bu yatırımla Konya’mız farklı bir peyzajla tanışacak. Ayrıca, 652 bin metrekare alanda Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden birini daha Konya’mıza kazandırıyoruz. Ağır Bakım olarak bilinen Meram Yeni Yol ile Meram Eski Yol arasında kalan Lojistik Komutanlığımıza ait alan Millet Bahçesi için belediyemize tahsis edildi. Konya’mıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Metro hasreti bitiyor

Konya’nın uzun yıllardır hasretini çektiği metro yatırımının hükümetin ikinci 100 günlük eylem planında yerini aldığını hatırlatan Altay, metro projemizin altyapısını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yapacağını, araçlarını ise Konya Büyükşehir Belediyesi’nin alacağını dile getirdi.

Konya otogarı taşınacak

Şehrin en işlek ulaşım aksında kalan Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni Aksaray-Ankara kavşağına taşımayı hedeflediklerini açıklayan Altay, Yeni Otogar çevresine farklı sosyal donatılar yaparak bölgeye değer kazandıracaklarını ifade etti. Adliye’ye kadar devam eden tramvay hattını Şehir Hastanesine kadar uzatacaklarını, Büyükşehir Stadyumu’ndan başlayarak mevcut otogar ve Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinden Yeni Otogara uzanan tramvay hattını bu dönemde tamamlamayı planladıklarını belirten Altay, bu hat ile Organize Sanayi Bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracaklarını ifade etti.

Altay, Konya’nın önemli yatırımlarından biri olan Yeni Tren Garı binasının da 2019 yılı ikinci yarısında hizmet vermeye başlayacağını hatırlatarak, Konyalıların tren garından daha rahat faydalanabilmesi adına alt geçit için 11 Mart’ta ihaleye çıkılacağını belirtti. Mevcut kamyon garajının ihtiyacı karşılayamadığının altını çizen Altay, Aksaray Yolu’nda yaklaşık 3 bin araçlık yeni kamyon garajı yapacaklarını söyledi.

Eski & Karatay Sanayi taşınıyor

Yerleşim alanı içinde kalan ve Konya sanayi hayatının önemli merkezlerinden olan Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin Karatay ilçesinde uygun bir alana taşınması için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımı ile protokol imzaladıklarını hatırlatan Başkan Altay, büyükşehir mülkiyetindeki yaklaşık 2 milyon 600 bin metrekarelik bir alanı esnafın daha uygun koşullarla dükkan sahibi olabilmesi için Toplu Konut İdaresine devrettiklerini kaydetti.

Sosyal konut müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - TOKİ işbirliğiyle Konya’ya yeni sosyal konut kazandırmak için çalışmalara başladıklarını aktaran Altay, “Beyhekim Hastanemiz civarında yapılacak konutlar ve sosyal donatılarla dar gelirli hemşerilerimizin konut edinmelerini kolaylaştıracağız. Toplu Konut Projemizin ilk etabında 1.000 daire yapmayı hedefliyoruz. Bu önemli yatırım Konyamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Siyer merkezi müjdesi

Peygamberler ve evliyalar diyarı Konya’ya siyer ile ilgili dünyadaki en büyük eseri kazandıracaklarının da müjdesini veren Altay, bu örnek merkezin Allah Resulü’nün hayatı, tevhit davası, şahsiyeti, edebi ve ahlakının; müzeografik teknikler, sergi alanları ve özel tekniklerle anlatılacağını dile getirdi.

Mavi tünel çıkışına HES

Konya’nın 31 ilçesinde altyapı haritası çıkaracaklarını, kesintisiz su için su depolama tesislerinin sayısına ilave olarak 2023 yılına kadar 30 tesis daha yapacaklarını belirten Altay, 28 ilçede su temini konusundaki çalışmalarda doğal yer altı su seviyesine dikkat edeceklerini söyledi. Altay, Mavi Tünel çıkışına 25.8 megawatt gücünde Hidroelektrik Santrali kuracaklarını da vurguladı.

Konevi Kütüphanesi kuruluyor

Şeb-i Arus törenlerinin yanı sıra Hazreti Mevlana’nın Konya’ya gelişini daha kapsamlı törenlerle icra edeceklerini belirten Altay, eski tramvayları da kültürel açıdan değerlendireceklerini, ilk etapta tramvayları ray üstünde ve Kültürpark’ta sosyal amaçlı olarak kullanacaklarını vurguladı. Konya’da kütüphanelerin çocuklara ve gençlere yetmediğini kaydeden Altay, Konevi Hazretleri türbesini de içine alan Askeri Hastanesi alanına Konevi Kütüphanesi ismiyle büyük bir kütüphane yapacaklarını ifade etti. Ayrıca Yaşlı Yaşam Destek Merkezi kuracaklarını ve söz konusu merkezin belli bir yaşın üstünde ve yardıma muhtaç konumdaki vatandaşlara hizmet vereceğini söyleyen Başkan Altay, otizm başta olmak üzere engelli bireylerle ilgili hassasiyetlerine devam edeceklerini anlattı.