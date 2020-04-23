  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Üçok’tan Minik Beren’e 23 Nisan sürprizi

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 7 yaşındaki Beren Nadire Şahin’e 23 Nisan dolayısıyla sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

2020-04-23 20:32:41 -
Başkan Üçok’tan Minik Beren’e 23 Nisan sürprizi

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 7 yaşındaki Beren Nadire Şahin’e 23 Nisan dolayısıyla sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.


Beren Nadire Şahin sosyal medyadan “O kadar çocuk arasından Belediye Başkanımız beni ziyaret eder mi?” diyerek çağrıda bulundu. Videoyu izleyen Belediye Başkanı Fatih Üçok, minik Beren’in bu çağrısına kayıtsız kalmadı. Üçok, Beren’i evinde ziyaret etti.


Belediye Başkanı Fatih Üçok’u kapıda gören minik beren şaşkınlığını dile getirerek, “Başkanımıza bu güzel ziyareti çok teşekkür ediyorum. Bizlere parkları yolları ve birçok projeleri Suluovamıza yapan ve aynı zamanda annemin öğretmeni olan başkanımızla tanışmayı çok istiyordum. Sürpriz ziyareti ve hediyeleri için kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.


Sosyal medyadan Beren Nadire Şahin’in videosunu izleyerek bu çağrıya sessiz kalmayan Belediye Başkanı Fatih Üçok ise, “Bizler her yıl olduğu gibi 23 Nisan’ı bu yıl da coşkuyla kutlamak istiyorduk fakat içinde bulunduğumuz ve ülkemizi etkisi altına alan salgın dolayısıyla ertelemek zorunda kaldık. İnşallah bu süreç sona erdiğinde çocuklarımıza tiyatro günleri ve uçurtma şenliği düzenleyeceğiz. Çocuklarımızın kurallara uyarak evlerinde geçirdiği bu sürecin elbette bir ödülü olacaktır. Bugün de 7 yaşındaki Beren Nadire Şahin kızımız sosyal medyadan ‘O kadar çocuk arasından Belediye Başkanımız beni ziyaret eder mi?’ dedi. Biz de sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek 23 Nisan sevincine ortak olduk. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.


Ziyaret, Belediye Başkanı Fatih Üçok’un minik Beren’e hediyeler vermesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Son dakika' koduyla duyurdular! Sınırı geçmeye çalışan koronavirüs hastası vuruldu
Dünya

'Son dakika' koduyla duyurdular! Sınırı geçmeye çalışan koronavirüs hastası vuruldu

Kuzey Kore ile Çin arasında bulunan Tumen Nehri’nden geçmeye çalışan bir kişi, Çin sınır muhafızları tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırıla..
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu! “Oda TV muhabiri Hülya Kılınç benimle çay içmek istedi”
Gündem

MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu! “Oda TV muhabiri Hülya Kılınç benimle çay içmek istedi”

Libya’da görev esnasında şehit edilen MİT mensubunun kimliğini deşifre etme alçaklığını gösteren karanlık Oda TV’ye cenaze fotoğraflarını se..
Dünya Sağlık Örgütü'nden heyecanlandıran koronavirüs açıklaması
Korona Virüs

Dünya Sağlık Örgütü'nden heyecanlandıran koronavirüs açıklaması

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ölümlerin sayısı 185 bini aşarken, bilim insanları ve ilaç firmaları küresel salgını durdurmak için bi..
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı