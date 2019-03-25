0553 313 94 23

Başkan Uçak Yeşilyurt Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Alaşehir Belediye Başkan adayı Ali Uçak, Yeşilyurt Mahallesinde hemşerileri ile bir araya geldi.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:14
Başkan Uçak Yeşilyurt Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Alaşehir Belediye Başkan adayı Ali Uçak, Yeşilyurt Mahallesinde hemşerileri ile bir araya geldi.


Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Alaşehir Belediye Başkan adayı Ali Uçak, Alaşehir ilçe merkezinden konvoy ile hareket ederek şehir içi turunun ardından Yeşilyurt Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Burada vatandaşlara hitap eden Başkan Uçak, "Alaşehirimizi 50 yıl ileriye götürecek olan 39 dev projemizin yerleri ve finansmanları hazır. Alaşehirimize ilk etapta ve en hızlı, en kısa sürede TOKİ getirilecek. Hemen ardından Sayın Bakanımızın da müjdesini verdiği ve Alaşehirimizde bin beş yüz dönüm arazi üzerine kurulacak olan Organize Sera Bölgemiz ile 3 bin kardeşimiz 12 ay sigortalı iş imkanı elde edecek. Ve ilk üretim yapma hakkını da Alaşehir’imizde yaşayan çiftçilerimize vereceğiz” dedi.


Alaşehir’de istihdam sağlayacak projeler hazırladıklarını söyleyen Başkan Uçak, "Kuracak olduğumuz Organize Sanayi Bölgemiz Alaşehir’e geldiğinde ekonomik olarak katkısının yanı sıra yine Alaşehirlilerimize istihdam sağlanacak. Rektörümüzden onayını aldığımız ve Cumhur İttifakımızın destekleriyle açmayı planladığımız dört yıllık Ziraat Fakültemizde Alaşehirimize değer katacak. Fakültemizin bir bölümü de Yeşilyurt Mahallemizde yer alacak. Yani kısacası bizler son zamanların en şanslı yerel seçimlerini yaşayacağız. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ben 87 mahallemizle ve 105 bin nüfusumuzla ölüme gitmeye hazırım” diye konuştu.


Başkan Ali Uçak’a AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk ve MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray (GS) seçim ne zaman yapılacak?
    1. Galatasaray (GS) seçim ne zaman..
    2. Anadolu Üniversitesi’nde Ceren..
    3. Spot piyasada elektrik fiyatları
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öğrencilerden..
    5. Kolon Kanseri hakkında bilgilendirme..
    6. Hatay'da oryantiring yarışması
    7. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    8. Karamollaoğlu'ndan Muhsin Yazıcıoğlu..
    9. Yeni Zelanda terör saldırısına..
    10. Vezirhanlı çocuklar artık kreşe gidecek
    11. Konya Kütüphaneler Haftası etkinlikleri
    12. Vezirhan’da doğalgaz çalışmaları..
    13. Cizre’de sel felaketinin bilançosu..
    14. Nevruz'da PKK skandalı... HDP'liler..
    15. Sınav stresiyle mücadelenin püf..
    16. Osmaneli’nde siyasi partilerden gövde..
    17. Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi..
    18. Kayseri Şehir Hastanesi’nde kütüphane..
    19. Rektör Taş, “Yüz Yüze” projesine..
    20. Gerger’deki yaban nergisler yerli..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda