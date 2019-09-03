0553 313 94 23

Başkan Türkyılmaz, “Yılın Şehir Yöneticisi” Avrupa ödülüne aday gösterildi

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İngiltere’deki “Oxford Global Club of Leaders” analitik merkezinin “Şehir Yönetiminde Mükemmellik” ve “Yılın Şehir Yöneticisi” dallarında ödüle aday gösterildi.

03 Eylül 2019 Salı 16:43
Başkan Türkyılmaz, “Yılın Şehir Yöneticisi” Avrupa ödülüne aday gösterildi

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İngiltere’deki “Oxford Global Club of Leaders” analitik merkezinin “Şehir Yönetiminde Mükemmellik” ve “Yılın Şehir Yöneticisi” dallarında ödüle aday gösterildi. Başkan Türkyılmaz, 4 Ekim’de Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek törene davet edildi.


Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İngiltere’deki “Oxford Global Club of Leaders” analitik merkezinin “Şehir Yönetiminde Mükemmellik” ve “Yılın Şehir Yöneticisi” dallarında ödüle aday gösterildi. Başkan Türkyılmaz, 4 Ekim’de Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek törene davet edildi. Oxford Global Club of LeadersSekreteri Alexandra Ferguson tarafından gönderilen davet mektubunda şöyle denildi: "Bölgeniz, dinamik ilerlemesi, yatırım ve turizm potansiyelinin artması ve çekici imajı nedeniyle Global Club of Leadersanalitik merkezi tarafından aday olarak seçilmiştir. Belediyenizin etkili şehir yönetimini, şehir altyapısının iyileştirilmesini ve çekiciliğini teşvik etmek, potansiyel yatırımcıların ve uluslararası iş çevrelerinin dikkatini çekmek için Global Liderler Kulübü belediyenizi ve sizi “Şehir Yönetiminde Mükemmellik” ve “Yılın Şehir Yöneticisi” dallarında aday göstermiştir” denildi.


Yılın şehir yöneticisi


Düzenlenecek Avrupa Ödülleri Gecesi’nde yer almak üzere davet edilen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanya’da güzel şeyler olacak, Mudanya ile herkes gurur duyacak demiştim. Mudanya’nın adını dünyaya duyuracağız demiştim.Sevgiyle ürettiğimiz, ürettiğimizi her bir hemşehrimizle paylaştığımız kentimizde yaptığımız çalışmalar sonucunda Mudanya artık bir dünya oldu. Bu gurur hepimizin, her bir Mudanyalı hemşehrimin” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de 777 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Edirne'de 777 düzensiz göçmen yakalandı
    2. Filistin hükümetinden İsrail'e..
    3. Alanya’da aile boyu dolandırıcılık
    4. 23. İstanbul Tiyatro Festivali..
    5. Köstebek 172 kilometre keşif yaptı
    6. Şırnak’ta 18 bin 710 paket kaçak..
    7. Tosya Belediyesi menfez çalışmalarına..
    8. Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon..
    9. Kuşadası Belediye Meclisi, 12 İyon..
    10. Fikret Orman'dan Quaresma'ya tepki!
    11. Dayakçı koca tutuklandı
    12. Başkan Yüce, “Sakarya, inanıyorum ki..
    13. HDP eylemlere dayanamadı! Kepenkleri..
    14. AFAD’tan "afet çantanız hazır olsun"..
    15. Çavuşoğlu BM Komiseri Grandi'yi kabul..
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. Dağa kaçırılan çocukların ailelerinin..
    18. Güder’den birlik ve beraberlik vurgusu
    19. ‘Engelsİzciler’ kampında engeller..
    20. Skandal karar! Türk büyükelçiyi..
    21. Uyuşturucu kaçakçıları tutuklandı
    22. Çınar’dan doğaseverlere Melet Deresi..
    23. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden..
    24. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan..
    25. Gemlikli sporcular 6 madalya ile döndü
    26. Korsanlıkta son nokta: Hem cenaze..
    27. Güney Kore'de adalet bakan adayı..
    28. Pejmürde ne demek? Pejmürdenin anlamı..
    29. İnegöl Belediyesi “e-devlet”te Türkiye..
    30. Gökhan Alsan: “Samsunspor’u el birliği..
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız