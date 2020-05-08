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Aktüel

Başkan Tuncel’den Anneler Günü mesajı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel Anneler günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:04:20 -
Başkan Tuncel’den Anneler Günü mesajı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel Anneler günü nedeniyle mesaj yayınladı.


Başkan Tuncel mesajında; “Bir gün değil, her gün annelere değer. Bizi hayatla tanıştıran, toplumsal yaşamın ilk öğretilerini bize aktaran annelerin, yaşamlarımızda doldurulamaz yeri vardır. Evlatları için fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, dünyamızı zenginleştiren, hayat boyu yol göstericimiz, baş tacımız olan bütün annelerimizin ve yüreği annelik duygularıyla dolu tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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