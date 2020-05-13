Başkan Tuna, çocukları sosyal mesafe konusunda uyardı

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde bugün izinli olarak parklara çıkan çocukları ziyaret eden Belediye Başkanı Selim Tuna, onlara ikramlarda bulunarak sosyal mesafe konusunda uyardı.

Belediye Başkanı Tuna, yaptığı açıklamada,”Bugün 11.00-15.00 saatleri arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuştu. Çocuklarımıza mesafeli durmaları konusunda bilgilendirme yaptık. Çocuklarımıza maske ve küçük ikramlar verdik. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız.“ dedi.