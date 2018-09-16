Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Başkent’te kesintisiz trafik akışını sağlamak ve trafik yoğunluğunu azaltmak için Konya Yolu Kepekli, Akköprü ve Samsun Yolu Türk Telekom U dönüşünde yürüttüğü köprülü kavşak çalışmaları ile sel baskınlarını önlemek için Kızılay Akay Alt Geçidi’ndeki alt yapı çalışmalarında sona gelindi. Bugün Samsun Yolu Türk Telekom U dönüşündeki çalışmaları inceleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, okulların açılması nedeniyle Ankaralıların yarına yetişip yetişmeyeceğini merakla bekledikleri dört noktadaki çalışmaların bu geceden itibaren tamamlanacağını söyledi. Başkan Tuna şöyle konuştu:

GECE İTİBARIYLA TAMAMLANMIŞ OLACAK

“Telekom’un önündeki altgeçitteki çalışmalarımız nihayete ermek üzere. Bu gece burayı trafiğe açıyoruz. Üst kısmını kavşak bölümünü de bir kaç gün içinde tamamlamış olacağız. Kepekli’deki alt üst geçitte bu akşam tamamlanmış oluyor. Orayı da gidiş geliş trafiğe açmış oluyoruz. Kızılay Meydanı’nda Akay Kavşağı’nda yağmur sularından oluşan sel felaketlerini önleme noktasındaki çalışmalarımız da sabaha kadar tamamlanmış olacak. Yarın okulların açılmasıyla birlikte Kızılay’daki trafik bitmiş olacak. Bu alt geçit (Türk Telekom) Kepekli’deki ve Akköprü’deki çalışmalarımız tamamlanmış olacak.

İLK GÜN TRAFİK SIKIŞIKLIKLARI ÖNLENECEK

Akköprü’nün üst kısmındaki ilave şeritler devam ediyor ama dönüşlerle ilgili trafiği rahatlatan tüm çalışmalar tamamlanmış olacak. İnşallah okulların açılmasıyla birlikte şehrimizi ilgilendiren tüm trafiği rahatlatacak çalışmalarımız nihayete ermiş olacak. İlk gün ilk hafta yaşanabilecek trafik sıkışıklıklarını önlemiş olacağız. Sonuna geldik. Vatandaşlarımızın özellikle desteklerine de çok teşekkür ediyorum. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da özür diliyoruz. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızı da hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın da destekleriyle neticelendireceğiz.

İLK TURU BAŞKAN MUSTAFA TUNA ATTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, açıklamanın ardından makam aracının direksiyonuna geçerek Türk Telekom Alt Geçidi’nde tur attı. Tuna’ya AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcanda eşlik etti.