Başkan Tulup’tan vatandaşlara 3 önemli hatırlatma

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup 1 Haziran itibariyle girilen normalleşme sürecine ilişkin Somalılara uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkan Tulup açıklamasında; maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat çekti.

Normalleşme sürecinin başladığı bugün Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da vatandaşları uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi. Sosyal mesafeye dikkat çeken Başkan Tulup, vatandaşların maskesiz dolaşmamasını ve hijyen kurallarına dikkat etmesini isterken açıklamasında şunları belirtti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 2.5 / 3 aydan beri tüm dünyayı, ülkemizi ve tabii ki Soma’yı da büyük ölçüde etkileyen Covid-19 ile karşı karşıya kaldık. Belki 2’nci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşamış olduğumuz en büyük ekonomik sıkıntı ile karşı karşıya kaldık. Büyük bir emek verdik lakin birçok iş yerimiz kapandı. Somamız maden kenti olduğundan doğal olarak üretimimiz düştü ve tüm Soma halkı bundan etkilendi. Bundan sonra bu çabaların heba edilmemesi için vatandaşlarımızın maskesiz gezmemesi, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerekiyor. Bu 3 önemli hususta Soma halkından büyük destek bekliyoruz. Bugüne kadar Soma halkı çalışma hayatında esnaflarımız için büyük önem taşıdı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız evde kalarak tüm kurallara uydu. Bundan dolayı ben tüm Soma halkına teşekkür ediyorum.”