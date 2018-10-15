Başkan Toru: Tek bir çiviyi bile milletimizin bize emaneti olarak gördük

Meram’da uygulanan ‘Akıllı Depo Sistemi’ ile malzemelerin takibinde yepyeni bir dönem başladı. Depolara giren tek bir çivinin ya da çıkan en küçük malzemenin dahi ne zaman nerede kullanıldığını kayıt altına tutan sistem sayesinde sistem hem çok hızlı çalışıyor hem de gerçek anlamda tasarruf yapılması sağlanıyor.

“STOKLAMA VE BARKOTLAMA İLE AZAMİ TASARRUF EDİLDİ”

Daha önceden belediyenin ihtiyaç duyduğu sarf malzemelerin ya da alet ve edevatların herhangi bir kayıtlarının bulunmadığına dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “İhtiyacımız olan malzemeler belediyenin tesislerinde atılı bekliyordu. Yetkili arkadaşlarımız, herhangi bir kayıt olmadığı için eksik yada fazla malzemelerin neler olduğu konusunda da detaylı bir bilgiye sahip olamıyorlardı. Kim hangi iş için ne malzeme götürmüş, hangi malzeme ne kadar kullanılmış ve ne kadar artmış ancak göreceli olarak takip edilebiliyordu. İşte tüm bu malzemeyi kontrol altına almak adına ‘Akıllı Depo’ sistemini hayata geçirdik. Sistemimizde, stoklama ve barkotlama mevcut. Hem Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı hem de Arif Bilge tesislerinde ki depolarımıza giren ve depolardan çıkan en küçük malzememiz dahi kayıt altında artık. Nereye kullanılmış, ne kadar artmış, hangi malzememiz eksik, hangisinden fazla bilgi sahibiyiz. Bu sistem madden ve zaman olarak bize, çalışma arkadaşlarımıza ve belediyemize ciddi anlamda tasarruf ettirdi” diye konuştu.

“TEK BİR ÇİVİYİ DAHİ MİLLETİMİZİN BİZE EMANETİ OLARAK GÖRDÜK”

Meram Belediyesi’nin depolarına bu sistemi kazandıran ekibine teşekkür eden Başkan Fatma Toru, önümüzdeki sürecin en önemli başlıklarından birinin ‘Tasarruf’ olduğunu hatırlattı. Hizmeti kazandırmak kadar hizmeti uygun maliyetle ortaya koymanın da çok önemli olduğuna işaret eden Toru sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz bugüne kadar belediyemize en büyük vakıf gözüyle baktık. Tüm birimlerimizle birlikte her zaman bunun bilinci ile hareket ettik. Her bir çiviyi bile kamunun malı, 350 bin kişinin de ötesinde 81 milyonun hakkı olarak gördük. Bu sebeple bugüne kadar çalışmalarımızı hep bu bilinçle şekillendirdik. ‘Akıllı Depo’ uygulamamız bu bilincin ve bu anlayışın mahsullerinden sadece biri. En küçük malzeme dahi bu milletin bize emaneti. Biz bu emanete sahip çıkarak bugüne kadar büyük yatırımları kazandırdık. İnşallah bu atılımlar halka halka büyüyerek önümüzdeki dönemlerde de sürecektir. Yeter ki bu bilinçle yürüyüşümüze el birliği ile devam edelim. Biz şu gerçeğin bilincindeyiz;Dünya siyasetinde etkin, zengin ve üreten Türkiye’nin yolu bu ve buna benzer uygulamalardan geçiyor” diye konuştu.