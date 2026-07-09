Başkan Toptaş önce aşure dağıttı, sonra vatandaşların sorularını yanıtladı

Aşure kazanının başına geçerek vatandaşlara aşure ikram eden Başkan Toptaş, ardından AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında hemşehrilerinin talep, öneri ve beklentilerini dinledi.



Onikişubat Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Tekir Mahallesi’nde birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını pekiştiren anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Programa Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın ilk bölümünde Başkan Hanifi Toptaş, aşure kazanının başına geçerek vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti. Samimi görüntülerin yaşandığı programda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Toptaş, Muharrem ayının manevi ikliminin birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni etti.

Aşure ikramının ardından AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde organize edilen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programına geçildi. Açılış konuşmasını AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç yaptı.



Kekeç: “Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım istedik”

Programın açılışında konuşan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, daha önce şehir merkezinde gerçekleştirilen programı bu kez Tekir’de düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Bugün Genel Merkezimizin talimatıyla yine güzel bir program vesilesiyle bir aradayız. Daha önce merkez mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programını bu kez Tekir Mahallemizde düzenlemek istedik. Hem Muharrem ayının bereketini paylaşalım, ‘tatlı yiyelim, tatlı konuşalım’ diyelim hem de vatandaşlarımızın sorularını doğrudan dinleyelim istedik. Tekir Muhtarımıza, mahalle başkanımıza, teşkilat mensuplarımıza ve bizlere ev sahipliği yapan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”

Başkan Toptaş: “Tekir, doğal güzellikleri ve potansiyeliyle ilçemizin en önemli mahallelerinden biri”

İlçe Başkanı Kekeç’in ardından konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Tekir Mahallesi’nin hem doğal güzellikleri hem de stratejik konumuyla Onikişubat’ın en önemli kırsal mahallelerinden biri olduğunu ifade etti.

141 mahallenin 84’ünün kırsal mahalle olduğunu hatırlatan Başkan Toptaş, geçmişte belde belediyesi statüsünde hizmet veren mahallelerin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tekir Mahallemiz geçmişte belde belediyesi olarak hizmet vermiş, ilçemizin en büyük ve en önemli kırsal mahallelerinden biridir. Doğal güzellikleriyle, jeopolitik konumuyla ve turizm potansiyeliyle gerçekten çok değerli bir mahallemiz. Siz kıymetli hemşehrilerimizle burada yeniden bir araya gelmek bizim için ayrıca mutluluk veriyor.”



“Muharrem ayı birlik ve beraberliğin en güzel sembollerinden biridir”



Konuşmasının önemli bölümünü Muharrem ayının manevi anlamına ayıran Başkan Toptaş, aşurenin farklılıkların bir araya gelerek oluşturduğu ortak değeri simgelediğini söyledi.

Onikişubat Belediyesi olarak aşure programlarını özellikle kırsal mahallelerde gerçekleştirmeyi tercih ettiklerini belirten Başkan Toptaş, şu ifadeleri kullandı: “Her şeyden önce Muharrem ayınızı gönülden tebrik ediyorum. Şehrimizin dört bir yanında kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımız aşure etkinlikleri düzenliyor. Biz de bu yıl aşure programlarımızı özellikle kırsal mahallelerimizde gerçekleştirmeyi planladık. Geçen yıl Ilıca Mahallemizde gerçekleştirmiştik, bu yıl da Tekir Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya gelmek istedik. İnşallah yıl içerisinde farklı kırsal mahallelerimizde de bu birlik sofralarını kurmaya devam edeceğiz. Muharrem ayı, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği aylardan biridir. Aşure de bunun en güzel sembollerinden biridir. İçerisinde birçok farklı malzeme vardır ama ortaya eşsiz bir lezzet çıkar. Aslında bu bize çok önemli bir mesaj veriyor; farklılıklarımızla birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz.”

Toptaş, son yıllarda yaşanan afetler ve toplumsal acıların da ancak birlik ve beraberlikle aşılabileceğini ifade ederek Muharrem ayının dayanışma ruhunu güçlendirmesini temenni etti.



“Vatandaşımızın her talebi bizim için kıymetlidir”

“Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programının vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmayı amaçladığını vurgulayan Başkan Toptaş, göreve geldikleri günden bu yana özellikle kırsal mahalle ziyaretlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

“Bu program Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığımızın hazırladığı önemli bir organizasyon. Bizler de geçtiğimiz yıllarda farklı mahallelerimizde gerçekleştirdik. Ancak aslında sadece bu programlarla değil, cuma buluşmalarımız ve mahalle ziyaretlerimizle de sürekli vatandaşlarımızın arasındayız. Bugün de buraya sizleri dinlemek, sıkıntılarınızı, taleplerinizi ve önerilerinizi doğrudan sizlerden almak için geldik.”

Tekir’de yol yatırımları aralıksız sürüyor

Konuşmasında Tekir Mahallesi’nde devam eden belediye yatırımlarına da değinen Başkan Toptaş, özellikle deprem sonrası süreçte önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yeni köy evlerinin ulaşımını sağlamak amacıyla yaklaşık 500 ton asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Toptaş, kırsal mahallelere yönelik araç ve ekipman desteğinin de artırıldığını söyledi.

“Deprem sonrasında burada hem devletimizin hem de belediyemizin önemli çalışmaları oldu. Özellikle yeni köy evlerinin ulaşımını sağlamak amacıyla yaklaşık 500 ton asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bunun yanında bu yıl araç ve iş makinesi filomuzu güçlendirdik. Kırsaldaki yol çalışmalarına çok daha fazla ağırlık veriyoruz. Rakamlara baktığımızda 2024 yılında ekiplerimiz Tekir’de 117 gün, 2025 yılında 110 gün, 2026 yılının ilk yedi ayında ise 67 gün boyunca aktif olarak çalışmalarını sürdürdü. Yani yılın önemli bir bölümünde belediyemizin ekipleri Tekir Mahallemizde hizmet üretmeye devam etti.”

Başkan Toptaş’tan Tekir’e müjde: Ardıçsuyu rekreasyon ve turizm merkezi oluyor

Programda Tekir Mahallesi için önemli bir yatırım müjdesini de paylaşan Başkan Hanifi Toptaş, Ardıçsuyu bölgesinde kapsamlı bir rekreasyon ve turizm projesi hazırladıklarını açıkladı.

Yaklaşık iki yıldır yürütülen planlama çalışmalarının tamamlandığını belirten Toptaş, şu bilgileri verdi:

“Tekir Mahallemiz turizm açısından çok büyük bir potansiyele sahip. Özellikle Ardıçsuyu bölgesi doğal güzelliğiyle eşsiz bir alan olmasına rağmen uzun yıllardır yeterince değerlendirilememişti. Yaklaşık iki yıldır burada kapsamlı bir planlama çalışması yürütüyoruz. İlgili kurum görüşlerini aldık, üst ölçek ve alt ölçek planlarımızı tamamladık. Ardından kentsel tasarım projemizi hazırladık. Şimdi de uygulama projeleri hazırlanıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında bölgede turizm parselleri oluşturacağız. Dere yatağının bulunduğu alanı modern bir rekreasyon alanına dönüştüreceğiz. Kentsel tasarım projesiyle başlayan, planlaması yapılan ve projeleri hazırlanan örnek bir uygulamayı Tekir’de hayata geçirmiş olacağız. İnanıyorum ki Ardıçsuyu sadece Kahramanmaraş’ın değil, çevre illerden gelen ziyaretçilerin de uğrak noktalarından biri olacak. Bu yatırım hem Tekir Mahallemizin hem de Onikişubat’ın ticaretine ve turizmine önemli katkılar sağlayacak.”

Başkan Toptaş, proje görsellerinin önümüzdeki günlerde düzenlenecek özel bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

Talepler tek tek not alındı

Konuşmaların ardından program soru-cevap bölümüne geçti. Vatandaşlar mahalleleriyle ilgili ulaşım, altyapı, çevre düzenlemesi, yol, turizm, sosyal yaşam ve diğer kamu hizmetlerine ilişkin talep ve önerilerini doğrudan Başkan Hanifi Toptaş’a iletti.

Başkan Toptaş, yöneltilen her soruyu tek tek dinleyerek ilgili birim müdürleriyle birlikte not aldı. Belediyenin görev alanına giren konuların hızla değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağını ifade eden Toptaş, diğer kurumların sorumluluğunda bulunan talepler için de başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kamu kurumlarıyla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışacaklarını belirtti.

Program, vatandaşlarla gerçekleştirilen istişarelerin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.