  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Topaloğlu’ndan Vali Karaloğlu’na ’Kemer’ teşekkürü

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Diyarbakır Valiliğine atanan Vali Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:55:26 -
Başkan Topaloğlu’ndan Vali Karaloğlu’na ’Kemer’ teşekkürü

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Diyarbakır Valiliğine atanan Vali Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.


Vali Karaloğlu’na yeni görev yerinde başarılar dileyen Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Antalya’ya ve Kemer’e kattığı değerlerden dolayı Antalyalılar ve Kemerliler sizi unutmayacak” dedi. Başkan Topaloğlu, Antalya’ya ve Kemer’e her anlamda destek olduğu için Vali Karaloğlu’na teşekkür ederek, “Değerli valimiz Kemer için çok şey yaptı. Kemer’e ve Kemerlilere desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Antalya’daki başarılarını Diyarbakır’da da sürdüreceğine hiç şüphemiz yok. Kemer’de yapılması planlanan su altı müzesinin bir an önce yapılmasını istedi ve su altı müzesinin Kemer’e farklı bir vizyon kazandıracağını söyledi. Biz de su altı müzesini Kemer’e kazandıracağımızı söyledik. Kemer’e kazandırdığı harika projelerden ve başarılarından dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde de başarıları daim olsun" diye konuştu.


Topaloğlu, ziyaret sonrası Vali Karaloğlu’na Kemer tablosu hediye etti. Vali Karaloğlu da ziyaretlerinden dolayı Topaloğlu’na teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı