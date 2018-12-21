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Başkan Tok, yatırımlarıyla İlkadımlıların gönlünü fethetti

Samsun’un İlkadım İlçe Belediye Başkanı Erdoğan Tok, kadın, çocuk, genç, yaşlı olmak üzere toplumun her kesimine yönelik kapsamlı hizmetler yaptıklarını söyledi.

21 Aralık 2018 Cuma 12:38
Başkan Tok, yatırımlarıyla İlkadımlıların gönlünü fethetti

Eğitim, spor, kültür, sanat, sosyal faaliyetlerin yanı sıra İlkadım’da çok büyük yatırımları tamamladıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, rekor yatırımlarla geleceğe büyük adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Her kesimi kucaklayan hizmetler

Milletin gönlünde yer eden hizmetlerle 4,5 yılda AK Belediyecilik anlayışı ile hizmet ettiklerini söyleyen Erdoğan Tok, “İşimizi sevgiyle, aşk ve şevkle yapıyoruz. Bizim yerel yöneticilik anlayışımız, modern sosyal ihtiyaçların ve rutin belediyecilik anlayışından öte tüm insanları aynı sevgi ve şefkatle kucaklayan bir anlayıştır. Fiziki, sosyal, kültürel alanlarla birlikte ilçemizin değişimi ve gelişimi yatırım yaptığımız projelerimizde hep ön planda vatandaşlarımız var. 

62 park ve 12 halı saha

Belediye yeni hizmet binası, Ihlamur Cafe Restaurant, 15 Temmuz Millet Yolu ve Şehitler Anıtı, Türkiye’nin en büyük gençlik merkezi, Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesi, Türk İslam Sanatları Merkezi, Unkapanı Yeni Kültür Merkezi, Derebahçe Sosyal Tesisleri, Mamurdağı Mesire Alanı, 62 park, 12 halı saha, koşu yolu ve hayat parkuru gibi birçok proje ve yatırımlar bunlardan sadece birkaç tanesi. Tamamlanan ve devam eden projelerimizin yanı sıra, şimdi İlkadım’ı 2023’e taşıyacak projelerimizi hazırladık “ dedi.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:38
  1. İlkadım Belediyesi

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