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Başkan Tok: Vatandaşlarımızın gönlünde yer edindik

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tokçalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

14 Mart 2019 Perşembe 15:21
Başkan Tok: Vatandaşlarımızın gönlünde yer edindik

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, “Gönül belediyeciliği anlayışıyla hem hizmet noktasında mahallelerimizin ihtiyaçlarını giderdik hem de yapmış olduğumuz hizmetler sayesinde vatandaşlarımızın gönlünde yer edindik” dedi.

 

Başkan Tok, Kışla Mahallesi sakinlerini selamladığı mahalle ziyaretinde mahalle sakinlerinin sevgi gösterileri ile karşılandı. Vatandaşlara karanfil hediye eden Başkan Tok, mahalle sakinleri tarafından büyük ilgi gördü. Evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden desteklerini ileten vatandaşlar Başkan Tok’u mahallelerinde görmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Vatandaşlardan eve davet

 

Vatandaşları selamlayarak karanfil hediye eden Başkan Tok, hem vatandaşın taleplerini dinledi hem de mahalle sakinleri ile sohbet etme şansı buldu. Evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden destek veren Kışla Mahallesi sakinleri sık sık Başkan Tok’u evlerine davet ederken Başkan Tok da zaman zaman daveti geri çevirmeyerek mahalle sakinlerinin evlerine misafir oldu.



“Bu kardeşlik en büyük başarımız oldu”

 

5 yıllık süre içerisinde mega projeler ve dev yatırımlara imza attıklarını belirten Başkan Tok, en büyük başarının hayat bulan bu kardeşlik olduğunu dile getirdi. Sevdalısı oldukları İlkadım ve İlkadımlılarla yağmur, soğuk demeden kucaklaşmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Tok, “Bugün Kışla Mahallesi sakinlerimizi selamlamak ve taleplerini dinlemek için mahallemizi sokak sokak geziyoruz. Her yaştan vatandaşımızın içten teveccühleri ile karşılanıyor ve birlikte sohbet ediyoruz. Bizleri gören mahalle sakinlerimiz aynı içtenlikle evlerini kapılarını açarak bizleri evlerine davet ediyor. Bu da yaptığımız hizmetlerin ötesinde gönüllere girebilmiş olduğumuzun güzel bir göstergesi oluyor” diye konuştu.



“Mahalle sakinlerimizin hizmetinde olduk”

 

Kışla Mahallesi’ne çok büyük hizmetler yaptıklarını aktaran Başkan Tok, “Gönül belediyeciliği anlayışıyla hem hizmet noktasında mahallelerimizin ihtiyaçlarını giderdik hem de yapmış olduğumuz hizmetler sayesinde vatandaşlarımızın gönlünde yer edindik. Kışla Mahallemizde, 7 kilometre sıcak asfalt, 5 bin 750 metrekare parke, bin 600 metrekare fırçalı beton, 125 metrekare beton kaldırım, 10 bin metre yol açma, 19 bin metrekare sathi kaplama çalışmalarıyla mahalle sakinlerimizin hizmetinde olduk. Her mahallemizde olduğu gibi Kışla Mahallemizde de, parklar ve spor alanları yaparak vatandaşlarımızın nefes alacağı dinlenebileceği hizmetler yaptık. Bin 375 metrekare alan üzerine içinde, 200 metre kare oyun grubu alanı yaparak çocuklarımızın rahatlıkla vakitlerini geçirebileceği bir alan oluşturduk. 50 metrekare fitness alanı, 50 metre kare basketbol sahası ve 200 metre yürüyüş alanı ile mahalle sakinlerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadık. Bu güzel parkımızın adını da Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Adem Güven kardeşimizin adını koyduk. Bu vesileyle canlarını aziz vatanımız için feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla, özlemle ve rahmet anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” şeklinde konuştu.

 

Mahalle ziyaretine ayrıca, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman ve İlkadım Belediyesi Cumhur İttifakı Meclis Üyesi adayları katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:21
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