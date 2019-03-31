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Başkan Tok oyunu kullandı

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, ailesi ile birlikte oyunu kullanırken seçim sonuçlarının İlkadım için hayırlı olmasını diledi.

31 Mart 2019 Pazar 13:48
Başkan Tok oyunu kullandı

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, ailesi ile birlikte oyunu kullanırken seçim sonuçlarının İlkadım için hayırlı olmasını diledi.


31 Mart 2019 yerel seçimleri için sandık başına giden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, ailesi ile birlikte oyunu İlkadım Yeşilyurt İlköğretim Okulu’nda kullandı.Başkan Tok, oyunu kullanmak için gittiği okulda sandık görevlileri ve vatandaşlarla da sohbet etti. Erdoğan Tok, eşi ve çocukları ile birlikte oyunu 1019 numaralı sandıkta kullandı.



“Kazanan İlkadım olsun”


31 Mart yerel seçimleri için oy kullandıktan sonra açıklama yapan Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Biz seçim çalışmalarımızı tamamlayarak bugün seçim için son görevimizi huzurlu bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Çalışmalar süresince vatandaşımıza yaptığımız ve yapacağımız projelerimizi anlatarak onların oyuna talip olduk. Bire bir diyaloglar kurarak dertleşme ve sohbet etme şansı bulduk. Şimdi sıra vatandaşımıza geldi onlarda sandıklara giderek inanıyorum ki hem İlkadımımız için hem şehrimiz için hem de ülkemiz için en doğru kararı vereceklerdir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:48
  1. doğa

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