Başkan Tok: “5 yılda 255 milyonluk icraat yaptık”

İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, “Biz, projelerimizle konuşuyoruz. 5 yılda 255 milyon TL’lik icraatlar yaptık. Cumhur İttifakı’nın sağladığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, kararlılık ve ciddiyet içerisinde yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz” dedi.

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Kadifekale Mahallesi’ni sokak sokak gezerek mahalle sakinleri ile kucaklaştı. Sokaklarda ve evlerinin balkonlarında büyük bir ilgi ve teveccühle karşılanan Başkan Erdoğan Tok, mahallenin tüm sokaklarını karış karış gezerek mahalle sakinlerine karanfil dağıttı.

“5 yılda herkesime hizmetlerimizle dokunduk”

Çocuk, genç, yaşlı, kadın-erkek toplumun her kesimine yönelik icraatlar yaptıklarını söyleyen Başkan Erdoğan Tok, “Biz insanımızı seviyoruz. Sevgiyle, samimiyetle, muhabbetle, gönüllere dokunuyoruz. İlkadım’ın her noktasına götürdüğümüz hizmetler ve hayata geçirdiğimiz projeler ve icraatlar konuşuyoruz. 5 yılda inanılmaz işler yaptık. İlkadım ilçemize 5 yılda 255 milyonluk hizmetler yaptık. Kişinin doğumundan ölümüne kadar her anıyla ilgilenen bir kurum olarak vatandaşlarımızın sadece iyi günlerinde değil acılı günlerinde yanında oluyoruz. 5 yılda 10 bin vatandaşımıza cenaze hizmeti vererek cenaze yakınları için 7 bin otobüsü tahsisi yaptık, 7 bin 500 taziye çadırı kurduk. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yardıma muhtaç insanlarımızı şefkatle kucakladık. Günlük 210 kişiye sıcak yemek servisi, yılda 12 bin adet olmak üzere 4 bin 272 aileye Hızırkart’la market alışveriş desteği, her yıl 3 bin 152 aileye 136 bin ekmek yardımı, ramazan aylarında kumanya yardımları, dara düşmüş yolda kalmışlara yol yardımları yaptık. ‘Geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez’ sözünden hareketle ücretsiz kültür gezileri kapsamında 14 bin 700 İlkadımlı Bursa ve Çanakkale’yi gördü” diye konuştu.

“Vaatlerimizden daha fazlasını yaptık”

Son 5 yıllık dönemde vaatlerden daha fazlasını hayata geçirdiklerinin altını çizen Erdoğan Tok, şunları söyledi:

“Belediye olarak ilçemizin her noktasında cadde ve sokaklarda büyük hizmetler sunduk. 5 yılda 185 bin ton asfalt, 162 bin 555 m2 parke taş, 140 bin 38 m2 beton kaldırım, 270 bin 835 m2 sathi kaplama gerçekleştirdik. Son beş yılda rekor devasa büyük hizmetler ve yatırımlar yaptık. Yaptıklarımız ortada. Türkiye’nin en büyük gençlik merkezi, Derebahçe Sosyal Tesisleri, meydanı, otoparkı, çocuk kreşi ile belediye yeni hizmet binası ve cami, Selçuklu mimarisiyle Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesi, Türk İslam Sanatları Merkezi, İlkadım Koşu Yolu ve Hayat Merkezi, Ihlamur Kafe ve Restoran, 15 Temmuz Millet Yolu ve Şehitler Anıtı, 62 park ve 12 spor kompleksi-12 halı saha, Çanakkale-Bursa Kültür Gezileri, İstihdam garantili MEMGE Aşçılık Okulu, taziye çadırı ve cenaze hizmetleri, düğün salonu, otoparkı, kurs ve eğitim sınıfları, cadde dükkanları, Hanımlar Kültür ve Yaşam Merkezi ile Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi gibi nice dev yatırımları, projeler ve hizmetler yaptık. Biz, bugüne kadar hep kendimizle yarıştık, bundan sonra da kendimizle yarışacağız. Bizde yorulma yok, bizde bıkma ve üşenme yok. Bizim tek derdimiz, tek hedefimiz var. O da İlkadım ilçemizi bir adım daha ileri taşımanın gayretidir. Cumhur İttifakının sağladığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, kararlılık ve ciddiyet içerisinde yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.”