  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Tok: “ 1 Mayıs sosyal dayanışmanın geliştirilmesi için fırsat olmalı”

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “ 1 Mayıs sosyal dayanışmanın geliştirilmesi için fırsat olmalı” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:54:32 -
Başkan Tok: “ 1 Mayıs sosyal dayanışmanın geliştirilmesi için fırsat olmalı”

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “ 1 Mayıs sosyal dayanışmanın geliştirilmesi için fırsat olmalı” dedi.


MHP İl Başkanı Tok mesajında, "Tüm gayretleriyle çalışarak, emek veren işçi ve memurlarımız başta olmak üzere tüm milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum. 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın, adından da ifade edildiği şekliyle toplumsal barışa, insanlar arasındaki iş birliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını diliyorum. Diğer yandan bizler, alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bugün işçinin ve emekçinin alın terinin kutsal olduğunu bir kez daha hatırladığımız çok özel günlerden birisidir. 1 Mayıs bayramının ruhuna ve manasına uygun biçimde geçmesini diler, bayramın barış içinde yaşanacak daha güzel günlere vesile olması temennisiyle işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı