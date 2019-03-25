Başkan Togar: “31 Mart’ta büyük bir hüzün yaşayacaklar”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Hasan Togar, son beş yıl içeresinde ilçede yaşanan değişim ve gelişimi çeşitli ayak oyunları yaparak unutturmaya çalışanların, 31 Mart’ta büyük bir hüzün yaşayacaklarını söyledi.

Başkan Togar, yaptığı açıklamada, her zaman halkın içerisinde ve vatandaşla beraber hareket ettiklerini söyledi. Son beş yıl içeresinde ilçede yaşanan değişim ve gelişimi çeşitli ayak oyunları yaparak unutturmaya çalışanların, 31 Mart’ta büyük bir hüzün yaşayacaklarını ifade eden Başkan Togar, “Onlar Tekkeköy halkını kandırabileceklerini sanıyorlar. Onlar yalanlarla siyaset ürettiklerini sanıyorlar. Onlar rozetini bile takmadıkları bir parti, içinde olmak istemedikleri bir ittifak içinde bocalayıp duruyorlar. Allah hiç kimseyi böyle siyasi bir açmazın içinde bırakmasın. Şimdi kendileri zaten bir siyasi enkaz durumundayken, Tekkeköy’ü de bir uçurumun eşiğine sürmek istiyorlar. Onlar makam ve mevki, kin ve düşmanlık duygularıyla hareket ediyorlar. Biz bu kötü duyguları Tekkeköy’de tarihe gömdük. Burada artık sevgi, saygı, dayanışma, çalışma, proje, kardeşlik var. Alsınlar kinlerini ve hırslarını başka yerlere kussunlar. Tekkeköyümüzü kirletmesinler” dedi.

“Ülkemizi yıkmaya çalışan kim olursa olsun karşısına çıktık”

Yıllarca süren terör olaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı tavrı ve stratejileri sonrasında iyice çöktüğünü aktaran Başkan Togar, “Ancak siz de görüyorsunuz ki, artık terör binbir kılıkla çıkıyor karşımıza. 15 Temmuz’da başka bir kılıkla bizi içimizden vurmaya çalıştılar ama tarihte eşi görülmemiş bir ders aldılar. Sonra dolar kılığına girip bizi ekonomik teröre maruz bıraktılar. Yine aştık. Sonra soframıza daldılar. Türkiye gibi bir ülkede bizi sebzeyle vurmaya kalktılar. Yine bozduk bu oyunları. Biz terörün her haliyle mücadele ettik. Ülkemizi yıkmaya çalışan kim olursa olsun karşısına çıktık. İşte bu yüzden bizi yolumuzdan hiç kimse çeviremez. Gelişmeye, değişmeye, daha ileri gitmeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı ve önce vatan diye herkes ile bu kutlu yürüyüşümüz devam edecek. Tekkeköy bu ülkenin en önemli ilçelerinden biri olacak ve bunu hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

“İstanbul’da belki de dünya tarihinin en büyük siyasi mitinglerinden biri yaşandı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin İstanbul’da gerçekleştirdikleri Cumhur İttifakı mitingini de değerlendiren Başkan Togar, “Dün İstanbul’da belki de dünya tarihinin en büyük siyasi mitinglerinden biri yaşandı. Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan cumhur ne demek bir kez daha herkese çok net ifade etti” ifadelerini kullandı.