0553 313 94 23

Başkan Togar: "31 Mart oyunların bozulduğu gün olacak"

Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, 31 Mart seçimlerinde tarihi bir oy oranıyla çok daha büyük hizmetlere hep birlikte imza atacaklarına olan inancının sonsuz olduğu söyledi.

24 Şubat 2019 Pazar 17:07
Başkan Togar: "31 Mart oyunların bozulduğu gün olacak"

Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, 31 Mart seçimlerinde tarihi bir oy oranıyla çok daha büyük hizmetlere hep birlikte imza atacaklarına olan inancının sonsuz olduğu söyledi.


Türkiye’nin çok büyük bir ülke olduğunu ve büyüklüğünü sınırlarının genişliğiyle değil, yürekli vatandaşlarının sarsılmaz iradesiyle ortaya koyduğunu ifade eden Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, "AK Parti milletin iktidarı ve milletin partisidir. Partimiz, ülkesine ve milletine hizmet etmek isterken oynanan yüzlerce oyunu sizlerin sayesinde bozmuştur. Şimdilerde bir başka oyun sahneye koyuyorlar. Elli kuruşa, yüz kuruşa aldıkları sebzeleri sofralarımıza 12 liraya ve daha fazlaya getirmeye çalışanlar var. Yine bir oyun var. Yine bir ihanet var. Yine ülkemizi gerilere götürmek isteyen bir çete var. Bunlar vatanla, milletle, bayrakla, canımızla oynadılar ama başaramadılar. Şimdi de ekmeğimizle, sofraya gelen aşımızla bizi vurmaya, ayrıştırmaya çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Tekkeköy oyuna gelmez ve Tekkeköy halkı bu oyunu da bozar" diye konuştu.



"Durmadan çalıştık"


Geçen beş yıl içerisinde gece gündüz demeden, duraksamadan Tekkeköy için çalıştıklarını belirten Başkan Togar, "Benim için Tekkeköy için çalışmak, üretmek, ilçemizi ve halkımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturmaktan daha önemli hiçbir şey olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Ben bu yola sizlerle çıktım. Birlikte başladık, birlikte başardık ve yine çok daha büyük bir güçle birlikte devam edeceğiz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza yürüyeceğiz. Önümüze çıkan engelleri nasıl aştıysak yine aşacak, nasıl herkesin örnek aldığı çalışmalar yaptıysak çok daha fazlasını önümüzdeki beş yıl içerisinde yapacağız. Tekkeköyümüzün her mahallesi, her sokağını adım adım bilen bir kardeşiniz olarak, birçok projeyi hayata geçirdik. İhalesi tamamlanmış ve başlama aşamasına gelmiş onlarca işimiz devam ediyor. İlçemiz ve ilçe halkımız için ne enerjimiz biter ne de mücadele azmimiz" şeklinde konuştu.



Ökseköy Konağı ve Spor Alanı açıldı


Tekkeköy için yapılan her temel atma, açılış için kesilen her kurdelenin daha güzel günlerin ve daha güzel Tekkeköy’ün müjdecisi olduğunu önemle vurgulayan Togar, "Bugün burada Ökse Mahallemizin adını taşıyan köy konağı ve spor alanının açılışını hep birlikte yapıyoruz. Bu ve geçtiğimiz beş yıl içerisinde yapılan bütün hizmetler sizin eserinizdir. Bizi ne yağmur, ne çamur, ne karanlıklar durduramaz. Hiçbir mazeret bu güzel tabloya mani olamaz, olamadı. Cumhur İttifakı’na gönül veren bütün kardeşlerimiz bu akşam sadece Tekkeköy’e değil, bütün Samsun’a gereken mesajı vermiştir. Sizlerin yanı sıra bu güzel tablonun oluşmasına katkı sağlayan, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Üzeyir Bahadır, Milliyetçi Hareket Partisi Tekkeköy İlçe Başkanı Sevinç Vural, AK Parti Tekkeköy Kadın Kolları Başkanı Aysel Damat, Gençlik Kolları Başkanı Sefa Anıl, teşkilat ve Belediye Meclis üyesi adaylarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde açıklamalarını sonlandırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 17:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ödül töreni
    1. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu..
    2. Saruhan’ın “Kardeş Kent, Kardeş Kulüp..
    3. AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye,..
    4. Karabük’te 227 parça tarihi eser ele..
    5. Yağışlı hava beraberinde kazayı da..
    6. "Genetik hastalıkları düzeltebilmek,..
    7. Diyarbakır’da silah kaçakçılarına..
    8. Salihli’de puanlar paylaşıldı
    9. Elektrikli otobüsler test sürüşlerine..
    10. Giresun-Sivas karayolunda trafik..
    11. ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    12. Kırklareli yarın okullar tatil mi..
    13. Hocalı katliamının 27’nci yıl dönümü
    14. Voleybol: Efeler Ligi
    15. Demokrasi Meydanı’nda geri sayım..
    16. Başkan Ataç’ın seçim iletişim merkezi..
    17. GRTC’den Yerlilik ve Millilik Çalıştayı
    18. Karaköprü Belediye Başkanı Metin..
    19. Gaziantep Alg Spor zorlu maçta 1 puan..
    20. "Genetik hastalıkları düzeltebilmek..
    21. “Afyon Kodluyor” projesi Park..
    22. Soğuk hava Galatasaray taraftarını..
    23. AK Parti'nin Kayseri mitingi
    24. Başkan adayı Yıldırım’dan yeni seçmene..
    25. Yüksekova, Siirt Hasbey’i 3-1 mağlup..
    26. Merkel, ilk AB-Arap Ligi Zirvesi için..
    27. "Projesi olmadan insanların önüne..
    28. İş adamı Soylu’dan,Elazığspor’a destek
    29. TUS sona erdi
    30. Papa Francis: "ABD istatistiklerine..
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?