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Başkan Taşlı, Kurban Bayramını kutladı

5.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:38
Başkan Taşlı, Kurban Bayramını kutladı

5.Bölge Birliği Ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, ”Bayramlar, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği dargınlıkların giderildiği günlerdir” dedi.


Taşlı kutlama mesajında “Bayramlar toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği dargınlıkların giderildiği günlerdir. Bütün bu değerleri barındıran Kurban Bayramı, özellikle yardımlaşma ve paylaşmayı ifade etmektedir. Kurban ibadeti, kişiye gerektiğinde malını ve canını Allah yolunda feda edebilme bilincini aşılar. Paylaşma alışkanlığı kazandırır. İnsanların birbirleriyle kaynaşmalarına, birbirlerini sevip saymalarına ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmelerine vesile olur. Dini bayramlarımızın oluşturduğu bu manevi ortamları taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalı; sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Türk milletinin, İslam aleminin ve tüm esnaflarımızın Kurban Bayramını tebrik ediyor;sağlık, huzur ve mutlulukiçinde geçirecekleri nice bayramlar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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