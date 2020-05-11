Başkan Taşdelen anneleri çiçeklerle karşıladı

65 yaş ve üstü vatandaşların Pazar günü sokağa çıkma izninin Anneler Günü’ne denk gelmesiyle Kuğulupark’ta vakit geçirmeyi tercih eden anneleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen çiçeklerle karşıladı.

Korona günlerinde vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan ve evlerinde kalan vatandaşların ekmekten ilaca, market alışverişlerine kadar tüm ihtiyaçlarını gideren Çankaya Belediyesi, Anneler Günü’nde de Çankayalı annelerin yüzünü güldürdü. 50 gündür evlerinden çıkamayan ve kısıtlamanın bir süreliğine de olsa kaldırılmasıyla birlikte kendilerini parklara atan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Çankaya Belediyesinin sürprizi ile mutlu oldu. Parklara ve sokağa yürüyüşe çıkan anneleri Kuğulupark’ta çiçeklerle karşılayan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Anneler Günü’nü kutladı. Çankaya Belediyesinin kendi seralarında ve kendi işçileri ile üretimini yaptığı sarı kasımpatı ve kırmızı ateş çiçekleri ile karşılaşan annelerin mutlulukları Başkan Taşdelen’in jesti ile ikiye katlandı. Çankayalı anneler ile sohbet eden Taşdelen, “Emeği sevgiye, umudu gerçeğe dönüştüren, bizlere kol kanat gerip büyüten, ışıklarıyla bizleri her zaman aydınlatan annelerimizin Anneler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum” dedi.