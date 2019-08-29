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Başkan Tanğlay 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı

Bitlis Belediyesi Başkanı Nesrullah Tanğlay, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebeti ile bir kutlama mesajı yayımladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:29
Başkan Tanğlay 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı

Bitlis Belediyesi Başkanı Nesrullah Tanğlay, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebeti ile bir kutlama mesajı yayımladı.


“Kurtuluş Savaşımızın ve milli mücadelenin dönüm noktası olan Büyük Zafer’in 97. yıl dönümünü, bir kez daha milletçe, coşkuyla ve gururla kutluyoruz” diyen Tanğlay, mesajında şu ifadelere yer verdi. “Bugün şanlı tarihimizde çok önemli bir yere sahip milli kurtuluş savaşımızın tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimize hayat veren, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıldönümünü kutlamanın büyük onuru ve sevincini yaşamaktayız. Bu şanlı zafer, dünya tarihine damga vuran milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olmakla birlikte asırlardır hür yaşayan bir milletin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır. Bu zafer birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece olmaz denilenleri başardığımızın bir göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle; 30 Ağustos Zaferi’ni, akabinde hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kurup bizlere armağan eden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere, sonsuz minnet borçlu olduğumuz şehitlerimizi ve gazilerimizi tekrar rahmet ve şükranla anıyor, şanlı ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:29
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