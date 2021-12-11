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Yerel Başkan Tahmazoğlu 'Boğaziçi ikinci etap çalışmalarında adım adım sona doğru'
Yerel

Başkan Tahmazoğlu 'Boğaziçi ikinci etap çalışmalarında adım adım sona doğru'

Şahinbey Belediyesi, şehrin trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı kolaylaştırmak adına Boğaziçi Bulvarı 2’nci etap yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 22:10:00 -

Şehrin ulaşımını kolaylaştırmak ve şehrin trafik yükünü hafifletmek amacıyla daha önce Hoşgör Meydanı’nı İnönü Caddesi’ne bağlayan Boğaziçi Bulvarı 1. etap çalışmasını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çalışmalarımız devam edecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğluşehrin trafiğini rahatlatacak olan çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak Boğaziçi ikinci etap olarak adlandırdığımız Şehreküstü Kavşağından başlayıp Kılınçoğlu, Aydınbaba, Saçaklı Mahallelerinden Özdemirbey Caddesine ulaşan Boğaziçi 2. Etapta kamulaştırma çalışmalarının yüzde 96’sını tamamladık. Kamulaştırdığımız evlerin hızlıca yıkımına devam ediyoruz. Böylelikle 40 metre genişliğinde yeni bir bulvar yapmış olacağız. Daha önce Hoşgör Meydanı’ndan Özdemirbey Caddesine kadar olan Boğaziçi Bulvarı 1. Etap çalışmalarımıza ilave olarak bu yolu da tamamladığımızda şehrimize Tüfekçi Yusuf Bulvarından başlayan yeni bir ring kazandırmış olacağız. Böylelikle İnönü Caddesi üzerindeki trafik yükü de ciddi anlamda rahatlayacak ve azalacak. İnönü Caddesi’nin genişliği 20 metre iken yeni yaptığımız Boğaziçi Bulvarı 1 ve 2’nci etap 40 metre genişliğinde olacak. Çalışmalarımızın son aşamasına geldik. Proje çalışmamız devam ediyor inşallah onu da tamamladığımızda yolun yapımına başlayacağız. 2022 yılının ortaların da yolu hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

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