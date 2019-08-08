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Başkan Sözen’den bayram mesajı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Kurban Bayramının insanlık adına hayatın her alanında çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine hoşgörüyü ve aydınlığı getirmesini temenni ediyor, sosyal barışın sağlandığı, birlikteliklerin ve yardımlaşmanın arttığı, zenginin fakire el uzattığı bir bayram diliyorum" dedi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:21
Başkan Sözen’den bayram mesajı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Kurban Bayramının insanlık adına hayatın her alanında çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine hoşgörüyü ve aydınlığı getirmesini temenni ediyor, sosyal barışın sağlandığı, birlikteliklerin ve yardımlaşmanın arttığı, zenginin fakire el uzattığı bir bayram diliyorum" dedi.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Bayramların, toplumumun manevi zenginlikleri olduğunu dile getiren Sözen, "Yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı günlerdir. Kurban Bayramının bütün yurttaşlarımıza, İslam alemine ve insanlığa öncelikle sevgi, saygı, hoşgörü ve barış getirmesini diliyorum. Kurban Bayramında, dostluğumuzu, sevgimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı en sıcak şekilde sevdiklerimizle paylaşacağız. İnsanı insan yapan değerlerin ve erdemlerin yoğun olarak yaşandığı bu bayramda sağlanacak hoşgörü ortamının, tüm halkımızı birbirine daha da çok bağlayacağı, inancındayım. Ben de Kurban Bayramına bir kez daha Manavgat halkımızla birlikte ulaşmanın sevincini yaşıyorum. Bugüne kadar her konuda birlik ve beraberlik örneği gösteren, sosyal barışı benimsemiş değerli Manavgat halkımın, Türkiye’ye örnek olacak paylaşma, kardeşlik ve sevgi duygularıyla bayramda birbirlerini kucaklayacaklarına inancımız tamdır. Manavgat halkımızın dostlukla sevgiyle, ihtiyaç sahiplerine ellerini uzatıp bu mübarek günün yüceliğinden istifade edeceklerine inanıyorum" ifadelerinde bulundu.



"Çatışma yerine uzlaşmayı temenni ediyorum"


Manavgat Belediyesi olarak Kurban Bayramında da çalışıyor olacaklarını belirten Sözen, "Bu bayramda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirecek her türlü hizmetin alt yapısını hazırladık. Halkımızın Kurban Bayramını daha rahat, huzurlu ve sağlıklı geçirmesi ve belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için ilgili birimlerimizi seferber ettik. Belediyemiz, vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi bir telefon kadar yakın olacaktır. Kurban Bayramının insanlık adına hayatın her alanında çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine hoşgörüyü ve aydınlığı getirmesini temenni ediyor, sosyal barışın sağlandığı, birlikteliklerin ve yardımlaşmanın arttığı, zenginin fakire el uzattığı bir bayram diliyorum. Bu vesile ile tüm Müslüman aleminin, Türk ulusunun, Antalyalı ve Manavgatlı hemşehrilerimin, mübarek Kurban Bayramını kutluyor, sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:21
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