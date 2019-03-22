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Başkan Soylu’dan yeni döneme mega projeler

Menderes Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Menderes Belediyesi Başkan Adayı Bülent Soylu, yeni dönem projelerini açıkladı.

22 Mart 2019 Cuma 10:43
Başkan Soylu’dan yeni döneme mega projeler

Menderes Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Menderes Belediyesi Başkan Adayı Bülent Soylu, yeni dönem projelerini açıkladı. Başkan Soylu, 10’u mega olmak üzere toplam 72 projenin Menderes’e kazandırılacağını ifade etti.


5 yıllık görev süresi boyunca Menderes’e ilkleri kazandırdığını kaydeden Menderes Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Menderes Belediyesi Başkan Adayı Bülent Soylu, yeni dönem için hazır olduklarını söyledi. Soylu, projeleri hakkında bilgi vererek, "Yeni dönem için 10’u mega proje olmak üzere toplam 72 proje belirledik. Kentsel gelişim projelerimiz, sosyal yaşam alanı projelerimiz, tarımsal kalkınma projelerimiz, sosyal ve kültürel projelerimiz ile Menderes’imizi İzmir’in merkezi yapacağız" dedi.


10 mega projeyi hızlı şekilde Menderes’e kazandıracaklarını kaydeden Başkan Soylu, "İkinci dönemimizde de Menderes için canla, başla çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar nasıl durmadan, yorulmadan çalıştıysak ilk günkü aşk, ilk günkü sevdayla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 10 mega projemizi hızlı şekilde ilçemize kazandıracağız. İlçemizin en büyük sorunu haline gelen trafik sorununu yeni kent meydanı, belediye binası ve yer altı otoparkı projemizle çözeceğiz. Görece Naim Süleymanoğlu Millet Bahçesi ile İzmir’in en güzel sosyal yaşam alanını ilçemize kazandıracağız. Sahil bölgemize doğal gazı, 25 yataklı devlet hastanesini, Özdere Orta Mahalle-Gümüldür arası sahil yolunu ve duble yollarımızı kazandıracağız, ilçe merkezimize kazandıracağımız kültür, sanat ve kongre merkezi ile Menderes’imizi cazibe merkezi haline de getireceğiz. Dere ıslahı ve peyzaj çalışmalarımız ile nefes alacak yeni alanları oluşturacak, tarım ihtisas sanayi bölgesi ile üreticimiz desteklenecek, üniversite ile ilçemize ivme kazanacak" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:43
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