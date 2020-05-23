  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Söylemez’den Ramazan Bayramı mesajı

Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi ve Egitim-Bir-Sen 1No’lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Bayramımız cümlemizi mübarek kılsın" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 23:27:40 -
Başkan Söylemez’den Ramazan Bayramı mesajı

Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi ve Egitim-Bir-Sen 1No’lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Bayramımız cümlemizi mübarek kılsın" dedi.


Ramazan B dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Başkan Hüseyin Söylemez, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin, verdiğimiz sadakaların benliğimizin arınmasına, gönüllerimizin saadet, nefsimizin sükûn bulmasına vesile olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verdi.


Ramazan ayının birçok değeri de beraberinde getirdiğini ifade eden Söylemez, "Covid-19 salgını sebebiyle Ramazan Bayramı’nı evlerimizde geçirecek olsak da kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin mesafelerle engellenemeyecek nitelikte, gönülden gönüle ulaşan bir bağ olduğunu biliyoruz. Bu mübarek günde her ne kadar yan yana gelemezsek de, kucaklaşamazsak da, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpmekten mahrum kalıyor olsak da eve sığdırdığımız bu mahzun bayramımızın müjdeli günlerin habercisi olmasını temenni ediyor; herbir kardeşimiz ve sevdiklerine, ilimize, ülkemize, İslam âlemine ve de tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı