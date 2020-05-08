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Aktüel

Başkan Soydan’ın Anneler Günü mesajı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, ’Anneler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:58:21 -
Başkan Soydan’ın Anneler Günü mesajı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, ’Anneler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında annelerin önemine değinen Soydan, "Peygamber efendimiz (S.A.V.), ’Cennet annelerin ayağının altındadır’ demiştir. Mutluluğumuz ile mutlu olan, üzüntümüzle kederlenen, dünyaya gözlerimizi ilk açtığımızdan itibaren sevgisiyle şefkatiyle bizleri kucaklayan, annelerimizin yüzünü güldürmek, onların gururlanacağı birer evlat olmak her evladın borcudur. Annelerimizden öğrendiğimiz sevgi, özveri ve hoşgörü, yaşamımız boyunca kabul etmememiz ve gelecek kuşaklara da öğretmemiz gereken ortak değerlerdir. Bu düşüncelerle, bizleri güçlü kılan yüce varlıklarımız annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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