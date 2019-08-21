0553 313 94 23

Başkan Soner Çetin, vatandaşlarla buluştu

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Huzurevleri Mahallesi muhtarlığını ziyaret edip mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini dinledi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:11
Başkan Soner Çetin, vatandaşlarla buluştu

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Huzurevleri Mahallesi muhtarlığını ziyaret edip mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini dinledi.


Huzurevleri Mahallesi Muhtarı Ayfer Doğantimur’a konuk olan Başkan Çetin, “Muhtarlarımızla her zaman bir araya gelerek neler yapabileceğimizi konuşuyoruz” dedi.


Başkan Soner Çetin, “Muhtarlarımız mahallenin sorunlarını tespit ediyor, bize aktarıyor ve biz de bu sorunlara anında çözüm üretiyoruz. Bu işbirliğinden çok memnunuz. Ayrıca her zaman vatandaşlarımızla da bir aradayız. Bir katılımcı belediyecilik anlayışına sahibiz. Her Cuma günü Halk Günü’nde halkımızla buluşuyoruz. Ayrıca sosyal medyadan sorunları dinlediğimiz gibi mahalle toplantılarında da hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz” diye konuştu.


Huzurevleri semt pazarının çatısıyla ilgisi sorunun çözüldüğünü ve yağmur yağdığında akan bölümlerinin onarılması için çalışma yapıldığını kaydeden Başkan Çetin, kadınların kadın sohbet evi talebi üzerine, “İhtiyaç olan her yere kadın sohbet evi, emekli dinlenme evi ve semt kreşi açacağız. Bu talebinizi de en kısa sürede yerine getirmeye çalışacağız” cevabını verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:11
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minikler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Akşehir’de başladı
    1. Minikler Ferdi Türkiye Halter..
    2. Her yerde aranıyordu! HDP binasından..
    3. Şahin Demir’in ‘Sessizliğin İçinden’..
    4. Myanmar’da 1 haftada 2 binden fazla..
    5. Ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla..
    6. Yaz tatilinde çocuklarda uykusuzluk ve..
    7. Vali Yardımcı Adem Kaya veda..
    8. Riyad ile Abu Dabi arasındaki Aden..
    9. İstanbul boğazını saran kara bulutlar..
    10. Herakles Lahdi'nin replikası..
    11. Tayland'da "yalan haberlerle mücadele..
    12. Spot piyasada elektrik fiyatları
    13. Buzdolabının arkasında oynarken akıma..
    14. Twitter Avrupayı salladı, hesaplar..
    15. Süleyman Soylu'dan CHP'ye çağrı
    16. Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım..
    17. Başkanlardan ‘Hoş Geldin Bebek’..
    18. Mardin’de motosiklet ile bisiklet..
    19. Mudanya’da siyah incir hasadı başladı
    20. Antalyaspor’un fitness mesaisi
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!