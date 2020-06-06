Başkan Söğüt, “Köylülerimiz efendi, bizler hizmetkarıyız”

Sevindikli, Kutluca, Dikenli ve Alihocalar köylerini ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Köylü milletin efendisidir. Bizler de onların hizmetkarıyız” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’in köyleri Sevindikli, Kutluca, Dikenli ve Ali Hocalar’da vatandaşlarla bir araya geldi, birebir sohbet ederek hasbihalde bulundu. Başkan Şener Söğüt’e ziyaretleri sırasında Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve meclis üyeleri eşlik etti. Ziyaretlerde Başkan Söğüt, vatandaşlar ile sohbet ederek muhtarlarla köylerin eksikliklerini yerinde gördü.

Her zaman köylerin ve köylülerin hizmetkarı olacaklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Taşıdığımız sorumluluk büyük. Vatandaşımızın duasını almak, gönüllerinde yer etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Köylerimizin bizim için kent merkezindeki mahallelerden hiçbir farkı yok. Bizim için Körfez bir bütün ve tüm hemşehrilerimize eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Körfez, emekçi bir kent. Köylerimizde de üretimin sürmesi adına hem hükümetimiz hem Büyükşehir Belediyemiz hem de bizler her zaman desteğimizi devam ettireceğiz. Tarım ve hayvancılık alanında destekler bundan sonra da sürecek. Sizlerle bir araya gelmek, sohbet etmek bizler için güzel ve anlamlı. Sizler milletin efendisiniz bizler de sizlerin hizmetkarıyız” dedi.