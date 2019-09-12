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Başkan Söğüt, çalışmaları yerinde inceledi

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’in prestij yatırımları olan ‘Sarnıç Han ve İlimtepe Kültür ve Alışveriş Merkezini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler aldı.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:17
Başkan Söğüt, çalışmaları yerinde inceledi

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’in prestij yatırımları olan ‘Sarnıç Han ve İlimtepe Kültür ve Alışveriş Merkezini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler aldı.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir ve teknik ekip ile birlikte, ilçede devam eden yatırımları ziyaret etti. Kentte ihtiyaca büyük oranda cevap verecek olan Sarnıç Han İş ve Yaşam Merkezinde son rötuşlar yapılıyor. Dış cephenin tamamlandığı, çevre düzenlemesinde de sona doğru gelinen Sarnıç Han da bürolar tek tek sahiplerine teslim edilemeye başlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Söğüt, “Son rötuşların tamamlanması ile birlikte Sarnıç Han İş ve Yaşam Merkezi içerisindeki büroların tamamını hak sahiplerine teslim edeceğiz ve onlar da taşınma işlemlerine başlayacak” dedi.


Başkan Söğüt daha sonra İlimtepe Bölgesini canlandıracak, temel ihtiyaçları karşılayacak olan’ İlimtepe Kültür ve Alışveriş Merkezi’nde yapılan çalışmaları inceledi. Kentin dört bir yanına hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Söğüt, “Körfez’in tüm ihtiyaçlarını biliyoruz.Merkezinde ‘insanın’ yer aldığı projeler için aralıksız çalışıyoruz. İlimtepe Kültür ve Alışveriş Merkezi projemizi, tamamlanmasının ardından halkımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.


Son olarak Körfez Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılan Hereke Kalesi’nde incelemelerde bulunan Söğüt, "Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde de bahsedilen bin 400 yıllık kaleyi tekrar gün yüzüne çıkarıyor olmak gerçekten bölgemiz için çok önemli. Sadece dış görünüş olarak değil, ziyaret edenlerin tarihsel bir yolculuğa çıkacağı Hereke Kalesi, tarihin izlerine adeta ışık tutacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:17
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