Başkan Şirin meclis üyesi adaylarına yatırımları tanıttı

Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Turgay Şirin, yeni dönem meclis üyesi adayları ile düzenlenen beraberlik kahvaltısında bir araya geldi. Başkan Şirin, kahvaltı sonrası meclis üyesi adaylarını Turgutlu Atık Su Arıtma Tesisi, Nurgül Fidan Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu ile Katı Atık Transfer İstasyonu’nda ağırlayarak çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Turgay Şirin, yeni dönem meclis üyesi adaylarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Cumhur İttifakı ruhuyla düzenlenen kahvaltıya AK Parti 22. Dönem Manisa Milletvekili Süleyman Turgut, AK Parti İlçe Başkanı Kazım Dilek, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Gürhan Bostan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sibel Nevin Baş, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanı Senem Yıldız Ateş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayser, Ülkü Ocakları Başkanı Cemal Gürefe de katıldı.

“Bir yılda 3 binden fazla çocuğumuzu sporla buluşturduk”

Kahvaltı sonrasında yeni dönem meclis üyesi adayları ile tamamlanan projeleri gezen Başkan Şirin, yapılan çalışmalar hakkında meclis üyesi adaylarına bilgi verdi. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve meclis üyesi adayları ilk olarak Nurgül Fidan Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu’nu gezdi. Burada çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Şirin, “Biz Turgutlu Belediyesi olarak spor ile büyüyen bir gençlik hayal ederek söz verdik; sözümüzü de yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir yılda 3 binden fazla çocuğumuzu spor ile buluşturduk. Yüzme, basketbol, hentbol, voleybol, futbol, jimnastik branşlarında çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet verdik. Yaklaşık 14 bin metrekarelik alan üzerine inşaa edilen dev tesiste yarı olimpik yüzme havuzu, 500 kişi tribün kapasitesine sahip basketbol sahası, farklı aktivite alanları, dinlenme ve idari bölümler ile ferah ve geniş bir peyzaj alanına sahip bir spor kompleksidir” dedi.

“Vahşi çöp depolama tarihe karıştı”

Başkan Şirin beraberindekiler ile birlikte daha sonra Katık Atık Transfer İstasyonu’nda incelemelerde bulundu. Burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Şirin, “Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uzunburun Mevkii’nde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nin bir diğer ayağı Turgutlu Katı Atık Transfer İstasyonu’dur. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce 61 mahalleden taşınan çöp, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı araçlarıyla Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne aktarılmaktadır. Böylece vahşi çöp depolama alanı tarihe karışmıştır. Günlük 160 ila 180 ton arası günlük çöp miktarının Uzunburun’a taşınıldığı istasyonun giriş ünitesinde 60 tonluk bir kantar, 3 vardiya kalacak personel, 2 tane yükleme ağzı yer almaktadır. Vahşi depolama alanının ön kısmında yer alan şalt sahasıyla buradan da 2.4 megavat saatlik bir elektrik enerjisi üretilmektedir. Eski alanında gazını almaya başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde burayı da yeşillendirerek son derece doğal bir alana dönüştürme düşüncemiz var” şeklinde konuştu.

“8,5 milyon ton atık su arıttık”

Son olarak Turgutlu Ovası’nda bulunan Atık Su Arıtma Tesisini gezen heyet buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Şirin şunları söyledi: “17 Mayıs 2017 tarihinde açılışı gerçekleştirilerek, faaliyete alınan Atık Su Arıtma Tesisi’nin Yatırım bedeli 46 Milyon 950 bin Türk Lirası’dır. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve İller Bankası koordinasyonunda hayata geçen çevre dostu tesis, günlük 33 bin metreküp atıksu arıtarak, 165 bin eşdeğer nüfusa hitap ediyor. Solar Çamur Kurutma Ünitesi’nin de mevcut olduğu tesisin ortalama debi miktarı günlük 33 bin metreküptür. Tesisimizde 2018 yılının son ayları itibariyle 8,5 milyon ton atık su arıttık.”

Yapılan çalışmalar hakkında Başkan Şirin’e teşekkür eden meclis üyesi adayları ise hep birlikte Turgutlu’da Cumhur İttifakı ruhuyla daha çok projelere imza atacaklarını ve 31 Mart’ta Turgay Şirin’i yeniden iktidara taşıyacaklarını dile getirdi.