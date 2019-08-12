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Başkan Şeylan genç muhtarın taziyesine katıldı

VAN (İHA) – Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, geçen hafta geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybeden Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Engin Şipal’in taziyesine katıldı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:01
Başkan Şeylan genç muhtarın taziyesine katıldı

VAN (İHA) – Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, geçen hafta geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybeden Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Engin Şipal’in taziyesine katıldı.


Geçen hafta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Engin Şipal, dün hayatını kaybetti. Genç muhtarın ölümü ilçeyi adeta yasa boğarken Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, AK Parti İlçe Koordinatörü İskender Şeylan ve teşkilatla taziye evini ziyaret etti.


Merhum Muhtar Engin Şipal’in ailesine ve merhumun sevenlerine başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunan Başkan Şeylan, kurulan taziye evinde vatandaşlarla birlikte merhumun ruhuna dua okudu.


Okunan duaların ardından konuşan Başkan Şeylan, "Dinamik, başarılı ve genç Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Engin Şipal’i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Engin kardeşimin vefatı bizleri ve Çataklı hemşehrilerimizi derinden üzmüştür. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere, dostlarına, sevenlerine ve Çataklı hemşehrilerime sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:01
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