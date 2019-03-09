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Başkan Serkan Acar, Güzelhisar’da alkışlarla karşılandı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Güzelhisar Mahallesi’nde alkışlarla karşılandı.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:41
Başkan Serkan Acar, Güzelhisar’da alkışlarla karşılandı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Güzelhisar Mahallesi’nde alkışlarla karşılandı. Başkan Serkan Acar’ı Güzelhisar Mahalle Muhtarı İbrahim Uzun ile birlikte çok sayıda mahalleli karşıladı.


Güzelhisar Mahallesi’nin Saruhanlı Beyliği ve Osmanlı döneminde kervan yolları üzerinde çok önemli bir konaklama merkezi olduğunu belirten Başkan Serkan Acar, Güzelhisar’ı Şirince gibi İzmir’in tarihi mahallelerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.


Güzelhisar’ın hanlarıyla, hamamlarıyla ve camileriyle çok önemli tarihi bir mahalle olduğunun altını çizen Başkan Serkan Acar, “Aliağa Belediyesi ile Katip Çelebi Üniversitesi arasında yaptığımız protokol çerçevesinde İzmir Bergama yolu üzerindeki tarihi kervan yollarının kültür turizmine kazandırılması noktasında akademik bir çalışma başlattık. Tarihi kervan yolunun en strateji bölgelerinden olan Güzelhisar Mahallesi, kervan yolu projesinin tamamlanması ile birlikte kültür turizminin de en değerli mahallesi olacak” dedi.


Bütünşehir Yasası ile birlikte köy statüsünden mahalleye dönüşen tüm dış mahallelerde alt ve üst yapı hizmetlerine önem verdiklerini ifade eden Başkan Serkan Acar, Aliağa’nın yıllardır kanayan yarası olan tam teşekküllü devlet hastanesi sorunun da yakın bir zamanda çözüme kavuşacağını söyledi. Başkan Serkan Acar, “Aliağamıza yapılacak olan 301 yataklı A sınıfı tam teşekküllü yeni devlet hastanesinin tüm prosedürleri tamamlandı. Hızla gelişen ve nüfusu 100 bine dayanan Aliağamız için elzem bir projeydi. İhale aşamasına kadar gelindi” dedi.


Aliağa’nın bir diğer ihtiyacı olan meslek hastalıkları hastanesi için de Dokuz Eylül Üniversitesi ile iş birliğine vardıklarının altını çizen Başkan Serkan Acar, “Sanayi kenti Aliağamıza yanık ünitesi ve mikrocerrahi ünitesi olan bir meslek hastalıkları hastanesi kurulması amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi ile protokolümüzü yaptık. İstanbul, Zonguldak ve Ankara’dan sonra Türkiye’nin dördüncü meslek hastalıkları hastanesi Aliağamıza kurulacak. Aliağa’ya kurulacak olan hastane aynı zamanda Türkiye’de önemli bir tanı merkezi olacak. Yılda 10 milyon insan tedavi için Aliağa’ya gelecek” dedi.


Başkan Serkan Acar, Güzelhisar Mahalle sakinlerine hitaben yaptığı konuşmasının ardından kadınların el işi ürünlerini yaptıkları Güzelhisar Dayanışma Derneği ile gençlik odasını ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:41
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