Başkan Şenlikoğlu şehir genelinde yürütülen park, yeşil alan ve semt sahaları çalışmalarını yerinde inceledi

Vatandaşların her alanda yaşam kalitesini artırmaya büyük önem veren Belediye bu doğrultuda park, yeşil alan, yürüyüş yolları ve semt sahaları yatırımlarını tek tek hayata geçirirken, Giresun'a yeşilin tonlarıyla yeni yaşam alanları kazandırarak hem vatandaşlara yeni buluşma ve güzel vakit geçirme noktaları, hem de çocuklara cıvıl cıvıl oynayacakları mekanlar tasarlıyor.

Bu kapsamda; Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yeni yılın ilk iş gününde şehir genelinde yürütülen park, yeşil alan, çocuk oyun parkları, peyzaj çalışmaları ve semt sahası proje çalışma alanlarını yerinde inceledi.

Başkan Şenlikoğlu; Emniyet Müdürlüğü karşısındaki tır parkında yer alan değirmen görseli ile yeşil beyaz renkleriyle boyanan oturma ve fotoğraf alanını, Yalı Mahallesindeki yürüyüş yolunu, Gaziler Mahallesindeki park alanını, Teyyaredüzü Mahallesi Mollaoğlu Sokak ile Bahtiyar Aydın Caddesi arasında yer alan yeni semt sahaları ve park alanını, Teyyaredüzü Ünsal Sokak’ta AFAD/112 Acil Çağrı Merkezi önünde bulunan yeni park alanını, Gedikkaya Mahalesi’nde üç bölgede yürütülen park, yeşil alan, modern yürüyüş yolu ve ağaçlandırma çalışmalarını, Gemiler Çekeği Mahallesi Park Manzara Evleri önünde yapımı süren yeşil alan düzenlemesi ile yine aynı mahallede Türk Büyükleri Parkını, Aksu Mahallesinde ise Semt Sahası alanı ile Mehmet İzmen Caddesi üzerindeki yeşil alan ve oyun parkı düzenlemesini gezerek yetkililerden son bilgileri aldı.

Yapılan incelemeler sırasında yanına gelen vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden Başkan Şenlikoğlu, vatandaşların taleplerini de dinleyip ilgili birimlere talimat verdi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, hazırlanan projelerle ilgili olarak çalışmaların plan ve programlara uygun biçimde devam ettiğini belirterek: “Ekiplerimiz devam eden çalışmaların belirlenen tarihte hizmete sunulması anlamında büyük gayret gösterirken, bizler de ihtiyaç duyulan hizmetleri en kaliteli biçimde yapmak ve insanımızın hizmetine sunmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Daha çok ihtiyacımız olan yeşil alanlarımızı koruyup, özellikle çocuklarımızı da düşünerek yeni yaşam alanları için azim ve kararlılıkla çalışmalarımız sürüyor. Bu şehir her şeyin en iyisini en güzelini hak ediyor." dedi.